Die Vöcklabrucker LEGO® Stadt wird gebaut-45 Baumeisterinnen und Baumeister gesucht!

Tau­sen­de bun­te Bau­stei­ne bringt der Bibel­le­se­bund in das evan­ge­li­sche Pfarr­zen­trum nach Vöck­la­bruck. Dar­aus wird eine Traum­stadt mit Traum­ge­bäu­den entstehen.

Die Evan­ge­li­sche Jugend und die Katho­li­sche Pfar­re Vöck­la­bruck ver­an­stal­ten zusam­men mit dem Bibel­le­se­bund von 7.–9. Okto­ber im evang. Pfarr­zen­trum Vöck­la­bruck ein Bau­wo­chen­en­de für Kin­der im Alter von 8 – 12 Jah­ren! 45 Bau­meis­te­rin­nen und Bau­meis­ter errich­ten eine 10 Meter lan­ge Stadt und hören Geschich­ten von Dani­el. Ja, von dem in der Löwen­gru­be. Aus 100.000 LEGO® Stei­nen kön­nen Häu­ser, Gär­ten, eine gro­ße Kir­che, ein Flug­ha­fen, ein Park­haus und ein Schwimm­bad entstehen.

Beginn ist am Frei­tag um 15 Uhr, gebaut wird an die­sem Tag bis 18.30 Uhr, am Sams­tag von 10–18 Uhr und am Sonn­tag ist nach dem 9:00 Fami­li­en­got­tes­dienst um 9.00 in der evang. Frie­dens­kir­che im Anschluss Stadt­be­sich­ti­gung mit Saftbar.Unkostenbeitrag 25 Euro, Geschwis­ter 20 Euro — mit Ver­pfle­gung wäh­rend der Bauzeit

Anmel­dung bis 30.9.2022 bei Jugend­re­fe­ren­tin Ines Moder 0680/2376014, jugendreferentin@evang-voecklabruck.at

Die LEGO® Stadt ist ein Pro­jekt des Bibel­le­se­bun­des. Der Bibel­le­se­bund ist eine inter­na­tio­na­le, über­kon­fes­sio­nel­le Bewe­gung, die in über 120 Län­dern seit mehr als 150 Jah­ren tätig ist. Sein Ziel ist es, Men­schen aller Alters­stu­fen zu ermu­ti­gen, durch das Lesen der Bibel und das Gebet Gott täg­lich zu begeg­nen. Der Bibel­le­se­bund ver­steht sich als Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men für bestehen­de Kir­chen und Gemein­den, um die­se in ihrer Arbeit zu unter­stüt­zen. Einen beson­de­ren Schwer­punkt hat der Bibel­le­se­bund im Bereich der Kin­der- und Jugendarbeit.