Jubiläum-25. Lauf rund um die Langbathseen am So., 18. September 2022

Ein Klas­si­ker fei­ert Jubi­lä­um. Mit dem Lang­bath­see-Lauf fei­er­te im Jahr 1996 eine Sport­ver­an­stal­tung in Eben­see Pre­mie­re, die sich bis heu­te gro­ßer Beliebt­heit erfreut. Tra­di­tio­nell, am drit­ten Sep­tem­ber­sonn­tag, fin­det die­ser Volks­lauf statt.

Seit Beginn zeich­net Obmann Wolf­gang Der­fler mit sei­nem Team vom ört­li­chen Lauf­club für die Ver­an­stal­tung ver­ant­wort­lich. Der „Prä­si­dent“, wie Der­fler von sei­nen Lauf­kol­le­gIn­nen genannt wird, steht dem ört­li­chen Lauf­club seit sei­ner Grün­dung im Früh­jahr 1996 vor. Sei­ne Begeis­te­rung für den Lauf­sport ist nach wie vor unge­bro­chen, obwohl ihn der­zeit eine Knie­ver­let­zung sport­lich ein­schränkt. Der mehr­fa­che Mara­thon- und Berg­ma­ra­thon­teil­neh­mer wird es sich nicht neh­men las­sen, die zahl­rei­chen Star­te­rIn­nen aller Alters­stu­fen beim Jubi­lä­ums­lauf „auf die Rei­se“ rund um die Lang­bath­se­en zu schi­cken. Auch wer­den von ihm tra­di­tio­nell jedes Jahr am Lang­bath­see die Orts­meis­te­rIn­nen gekürt – im Schü­ler­be­reich (rund um den Vor­de­ren Lang­bath­see – 3,5km) und in der all­ge­mei­nen Klas­se (rund um bei­de Seen – 7,2 km).

Hüpf­burg und Dampfplauderer

Zum Jubi­lä­um war­tet der Ver­an­stal­ter neben dem Fest­zelt samt Cate­rer mit einer Hüpf­burg und den „Dampf­plau­de­rern“ auf, die die Pau­se zwi­schen den Läu­fen und der Sie­ger­eh­rung musi­ka­lisch gestal­ten werden.

Wis­sen­wer­tes & Kurioses …

- Der Lauf soll ein Lauf für alle sein – ob jung oder alt, Hob­by- oder ambitionierte/r Läufer/in. Alle

Finis­her wer­den mit der Lang­bath­see­lauf-Medail­le belohnt, die eigens von der Hallstatt-Keramik

gefer­tigt wird.

— Im letz­ten Jahr staun­te man nicht schlecht, als sich Vere­na Mayr in der Anmel­de­lis­te befand. Flugs

wur­de eine Tor­te samt Ver­zie­rung für Eben­sees Leicht­ath­le­tik-Aus­hän­ge­schild besorgt.

Schluss­end­lich freu­te sich jedoch eine „ande­re“ jun­ge Dame glei­chen Namens über die Tor­te. Aber:

in den Jah­ren 2007 bzw. 2008 trug sich tat­säch­lich Vere­na Mayr (damals noch unter dem Namen

Prei­ner) beim Lauf um den Vor­de­ren Lang­bath­see in die Sie­ger­lis­te ein.

— Die ers­te Sie­ger­eh­rung fand noch im Sport­ho­tel Lang­bath­see statt. Josef Haas aus St. Wolf­gang und

Sibyl­le Ober­mayr aus Eben­see waren bei der Pre­mie­re die Tagesschnellsten.

— Es gelang bis­her nur einer Eben­seerin unter der 30-Minu­ten-Schall­gren­ze zu blei­ben. Maria

Schern­ber­ger gelang im Jahr 2019 in 29:25,74 die­ses Kunst­stück. Schern­ber­ger hält auch den

Stre­cken­re­kord bei den Mäd­chen rund um den Vor­de­ren Lang­bath­see (13:14,5), damals noch unter

ihrem Mäd­chen­na­men Rainbacher.

— Der Stre­cken­re­kord von Wil­li Rie­de­rer vom LC Eben­see (23:32,8) hielt gan­ze 18 Jah­re! Die­sen teilte

er sich mit Franz Ell­mau­er, der im Jahr zuvor auf die Zehn­tel­se­kun­de (!) gleich schnell war. Erst der

in Marok­ko gebo­re­ne End­ris Seid ver­bes­ser­te die­sen Rekord bei den Her­ren im Jahr 2017 auf

23:01,63.

— Mit Andrea Mayr hält eine zwei­fa­che Olym­pia­teil­neh­me­rin, drei­fa­che Euro­pa­meis­te­rin sowie

sechs­fa­che Welt­meis­te­rin im Berg­lauf den Stre­cken­re­kord bei den Damen am Langbathsee

(25:36,84).