Ein Segel­boot mit zwei Per­so­nen an Bord ist Sams­tag­nach­mit­tag am Atter­see bei See­wal­chen am Atter­see geken­tert. Die zwei Insas­sen war­te­ten am Rumpf des geken­ter­ten Boo­tes auf das Ein­tref­fen der Was­ser­ret­tung und wur­den unver­letzt gerettet.