Start der Austriacup-Saison für Nordic Team Salzkammergut- Jugend

Tra­di­tio­nell star­te­te die Sai­son im Jugend- Aus­tri­cup der Schi­sprin­ger und Kom­bi­nie­rer des Nor­dic Team Salz­kam­mer­gut in der Alpen­are­na Villach.

Bei den Kom­bi­nie­rin­nen konn­te Eli­sa Deu­bler am Sams­tag mit Platz 4 bereits ein gutes Ergeb­nis ein­fah­ren. Sie zeig­te dann aber am Sonn­tag mit einem guten Lauf auf der Schi­rol­ler­stre­cke, dass sie noch mehr kann. Nach ver­korks­tem Sprung und gutem Ren­nen erreich­te sie Platz 2. Sig­run Klein­rath konn­te lei­der krank­heits­be­dingt 2x nicht an den Start gehen.

Bei den Sprin­gern in Klas­se der Jugend 1 stei­ger­te sich Rapha­el Lip­pert Sprung für Sprung. Fiel er am Sams­tag noch vom 10. Platz nach dem ers­ten Durch­gang auf Rang 12 zurück, schaff­te er am Sonn­tag zwei soli­de Sprün­ge und wur­de guter Neun­ter bei sei­nem ers­ten Bewerb auf einer Normalschanze.Jakob Peer konn­te sei­ne Trai­nings­leis­tun­gen vom Som­mer­be­ginn noch nicht bün­deln. Bei einer sehr star­ken Kon­kur­renz (älte­rer Jahrgang)wurde er an bei­den Bewerbs­ta­gen Siebzehnter.

Max Stei­ner star­te­te beim Con­ti­nen­tal in Lil­le­ham­mer (Nor­we­gen) und wur­de als 5. bes­ter Österreicher.