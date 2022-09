Teilnehmerrekord beim Miba Ferienprogramm

110 Kinder genossen Spiel und Spaß beim Miba Ferienprogramm

Die Som­mer­fe­ri­en in Öster­reich sind sehr lan­ge, das stellt für berufs­tä­ti­ge Eltern oft eine Her­aus­for­de­rung dar. Um ihre Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter wäh­rend die­ser Zeit bei der Kin­der­be­treu­ung zu unter­stüt­zen, hat die Miba die­sen Som­mer bereits zum ach­ten Mal in Fol­ge ein drei­wö­chi­ges Feri­en­pro­gramm für die Kin­der ihrer Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter orga­ni­siert. Mit 110 Teil­neh­men­den wur­den heu­er so vie­le Kin­der betreut wie noch in kei­nem Jahr zuvor.

Auf­ge­teilt in drei Alters­grup­pen zwi­schen vier und 14 Jah­ren wird den Kin­dern beim Miba Feri­en­pro­gramm ein spie­le­ri­scher Zugang zu tech­ni­schen und natur­wis­sen­schaft­li­chen The­men ermög­licht. Dazu ver­wan­delt sich das Miba Forum in Laa­kir­chen in einen Raum für Work­shops, Expe­ri­men­te und span­nen­de Grup­pen­ak­ti­vi­tä­ten. Auch Spiel und Spaß und das Plant­schen im Was­ser bei Bade­wet­ter kom­men nicht zu kurz.

„Als Fami­li­en­un­ter­neh­men ist es uns ein wich­ti­ges Anlie­gen, arbei­ten­de Eltern best­mög­lich bei der Kin­der­be­treu­ung zu unter­stüt­zen. Wir wol­len damit einen Bei­trag zur bes­se­ren Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf leis­ten – und zur Chan­cen­gleich­heit von Frau­en und Män­nern“, meint Miba Vor­stands­vor­sit­zen­der F. Peter Mit­ter­bau­er. Auch die Miba Krab­bel­stu­be in Laa­kir­chen leis­tet dazu einen wich­ti­gen Beitrag.

Quel­le: Miba AG / Foto­credit: Wakolbinger