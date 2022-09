Am 25.August fand in der Vöest Stock­hal­le in Linz die Lan­des­meis­ter­vor­run­de im Stock­schies­sen statt.

Die Orts­grup­pe Eben­see, mit der neu for­mier­ten Mann­schaft Johann Wie­sau­er, Andre­as Aha­mer, Franz Heissl und Franz Köberl erran­gen nach tol­ler Leis­tung, in der „Grup­pe A“ den her­vor­ra­gen­den 3. Platz und qua­li­fi­zier­ten sich damit für das Fina­le am 19.September in Linz.