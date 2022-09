Triumph für die SCK-Mannschaft Florian Felzmann/Michael Felzmann/Stephan Beurle bei der Steinbach Soling Europameisterschaft 2022

Nach einer Ver­an­stal­tungs­dau­er von sechs Tagen fand heu­te die Sie­ger­eh­rung mit zwei öster­rei­chi­schen Mann­schaf­ten am Podest statt.

Euro­pa­meis­ter­schaf­ten im Segeln sind, da man von Wind und Wet­ter abhän­gig ist, immer für meh­re­re Tage ange­setzt. Der Mon­tag war für die genaue Ver­mes­sung und die Eröff­nung vor­ge­se­hen. Am Diens­tag konn­ten dann drei Wett­fahr­ten bei Leicht­wind absol­viert wer­den. Am Mitt­woch gab es lei­der kei­nen Wind, was die Seg­ler aber, da es stark reg­ne­te, nicht wirk­lich stör­te. Am Don­ners­tag und Frei­tag wur­den dann drei bzw. zwei Wett­fahr­ten durch­ge­führt. Am heu­ti­gen Sams­tag blieb der Wind bis zur letz­ten vor­ge­se­he­nen Start­mög­lich­keit um 14:00 Uhr aus.

San­dor Varjas/Laszlo Kovacsi/Gabor Mere­tei stieg mit den Plät­zen zwei, eins, eins, eins in die Serie ein und sah zur Halb­zeit wie der siche­re Sie­ger aus. Flo­ri­an Felzmann/Michael Felzmann/Stephan Beur­le kon­ter­ten in den Wett­fahr­ten fünf und sechs mit zwei ers­ten Plät­zen und setz­ten sich damit an die Spit­ze. Am Frei­tag segel­ten sie mit einem vier­ten und drit­ten Platz soli­de an der Spit­ze. Die Ungarn ris­kier­ten mehr, hat­ten einen ers­ten aber auch einen sieb­ten Platz in der Wer­tung und rutsch­ten damit einen wei­te­ren Punkt zurück. Im Schat­ten die­ser bei­den Teams segel­ten Chris­ti­an Spiessberger/Gerhard Schlipfinger/Max Rei­sin­ger (alle SC Alt­müns­ter) rela­tiv unbe­merkt auf Platz drei und lagen nur­mehr knapp hin­ter den bei­den. Da heu­te nicht­mehr gese­gelt wer­den konn­te, ent­spricht der Zwi­schen­stand von Frei­tag auch dem Endergebnis.

Der Segel­club Kam­mer­see (SCK) der sich die­se Euro­pa­meis­ter­schaft zum 60. Geburts­tag schenk­te, bekommt nun nach dem Euro­pa­meis­ter­schafts­ti­tel von Ehren­prä­si­dent Carl Aute­ried von vor 20 Jah­ren, mit Flo­ri­an Felzmann/Michael Felzmann/Stephan Beur­le erneut einen Soling Europameister.