Waldspaziergang für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen

Die Cari­tas-Ser­vice­stel­le Pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge bie­tet anläss­lich des Welt­alz­hei­mer­ta­ges einen beson­de­ren Aus­flug: einen Wald­spa­zier­gang mit Förs­ter Poidl. Treff­punkt ist am Sams­tag, 24. Sep­tem­ber, um 13 Uhr beim Gast­haus Kreu­zing­alm in Weyregg am Atter­see. Anmel­dung bis 20. Sep­tem­ber auf­grund begrenz­ter Teil­nah­me­zahl unter 0676 8776 2448 oder helene.kreiner-hofinger@caritas-ooe.at erforderlich.

Demenz ist die häu­figs­te Ursa­che von Betreu­ungs­be­dürf­tig­keit, weiß Cari­tas-Mit­ar­bei­te­rin Hele­ne Krei­ner-Hofin­ger von der Ser­vice­stel­le Pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge: „Demenz stellt das Leben auf den Kopf. Sie ver­än­dert das Leben der Betrof­fe­nen, ihrer Fami­li­en und bringt vie­le Her­aus­for­de­run­gen mit sich.“ Aktu­el­len Schät­zun­gen zufol­ge gibt es 115.000 bis 130.000 Men­schen in Öster­reich, die von einer Form der Demenz betrof­fen sind. Die Erkran­kung ist noch immer auf dem Vor­marsch und auf­grund des kon­ti­nu­ier­li­chen Alters­an­stiegs in der Bevöl­ke­rung wird sich die­se Anzahl bis zum Jahr 2050 ver­dop­peln und der Betreu­ungs- und Pfle­ge­be­darf wird somit wei­ter stei­gen. „Demenz ist kei­ne Rand­er­schei­nung“, so Hele­ne Krei­ner-Hofin­ger. „Des­halb ist es uns wich­tig, mit die­ser Ver­an­stal­tung auf­zu­zei­gen, dass Men­schen mit Demenz und ihre Ange­hö­ri­gen mit­ten in unse­re Gesell­schaft gehö­ren, dass sie teil­ha­ben dür­fen – trotz der ein oder ande­ren viel­leicht ori­gi­nel­len Verhaltensweisen.“

Leo­pold Putz, Förs­ter in drit­ter Genera­ti­on und am liebs­ten in sei­nem Wald unter­wegs, lei­tet das Forst­re­vier Reindl­mühl mit Herz und See­le. Gemein­sam mit Hele­ne Krei­ner-Hofin­ger, Lei­te­rin der Cari­tas-Ser­vice­stel­le Pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge in Vöck­la­bruck, macht er am 24. Sep­tem­ber eine Wald­füh­rung mit klei­ner Wan­de­rung (ca. 45 Min. Geh­zeit) zum „Richt­berg Taferl“. An die­sem schö­nen Kraft­platz macht die Grup­pe eine Pau­se und genießt den Augen­blick mit Aus­sicht auf den mäch­ti­gen Traun­stein und das Höl­len­ge­bir­ge mit Feu­er­kogl. Gegen 17 Uhr ist die Wan­der­grup­pe wie­der zurück und lässt den Tag beim Aus­gangs­punkt im Gast­haus Kreu­zing­alm ausklingen.

Infor­ma­ti­on und Anmel­dung bis 20.9.:

Cari­tas Ser­vice­stel­le Pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge, Tel.: 0676 87 76 24 48, helene.kreiner-hofinger@caritas-ooe.at, www.caritas-ooe.at/pang