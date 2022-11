30 Jahre Krippenfreunde Salzkammergut-„Es kummt de stade Kripperlzeit!“

30 Jah­re KRIP­PEN­FREUN­DE SALZ­KAM­MER­GUT! Anlass genug für Obmann Her­wig RUZ­I­KA mit sei­nen Freun­den eine wun­der­schö­ne Krip­pen­aus­stel­lung im Pfarr­saal Alt­müns­ter zu organ­sie­ren. Bereits am 18.11.2022 wur­de die Aus­stel­lung fei­er­li­che eröff­net und eini­ge Mit­glie­der und Jubi­la­re geehrt.

Ein Vor­trag über das Krip­pen­bru­ach­tum run­de­te den Fest­akt ab. Wei­ter ging es am Sams­tag 19.11.2022, wo die Krip­pen Kunst­wer­ke von 10:00 bis 18:00 Uhr zu bewun­dern waren. Eine Rari­tät war auch aus der Krip­pen­samm­lung von Micha­el PUTZ aus Bad Ischl, bekannt von der berühm­ten „PUTZ KRIP­PE“ aus Reiterndorf/Bad Ischl zu bestaunen.

Die Viel­fäl­tig­keit der ver­schie­de­nen Aus­stel­lungs­stü­cke wur­de erst bei nähe­rer Betrach­tung sicht­bar. Den Gestal­tun­gen sind kei­ne Gren­zen gesetzt. Auch die Figu­ren in den Krip­pen zeig­ten eine man­nig­fa­che Aus­wahl. Von bemal­ten, natur­be­las­se­nen, hand­ge­schnitz­ten Figu­ren und auch mit Stoff gewan­de­ten Figu­ren war alles zu sehen. Und die Gestal­tung der Krip­pen­land­schaf­ten und Gebäu­de, der Hin­ter­grün­de und der künst­le­ri­sche Auf­bau ver­setz­ten die Besu­cher in Stau­nen. Für Krip­pen­lieb­ha­ber war der Besuch die­ser Krip­pen­aus­stel­lung auf alle Fäl­le ein Volltreffer.

Auch am Sonn­tag 20.11.2022 von 10:00 bis 17:00 Uhr ist die Aus­stel­lung noch geöff­net und um 10:00 Uhr fin­det in der Pfarr­kir­che Alt­müns­ter ein Got­tes­dienst und anschlie­ßend eine geführ­te Besich­ti­gung der Ori­gi­nal Schwan­tha­ler Krip­pe in der Kir­che statt.

Gra­tu­la­ti­on zum 30 jäh­ri­gen Jubi­lä­um und der wirk­lich gelun­ge­nen Krip­pen­aus­stel­lung an den Ver­ein der KRIP­PEN­FREUN­DE SALZKAMMERGUT!