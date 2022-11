Auszeichnungen für Ärzte am Salzkammergut Klinikum

Das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum zählt als Schwer­punkt­kli­ni­kum zu den zehn größ­ten Kran­ken­häu­sern in Öster­reich. Bes­te Aus­stat­tung, vor allem aber bes­tens aus­ge­bil­de­te Exper­tin­nen und Exper­ten aus Medi­zin und Pfle­ge sor­gen für eine Ver­sor­gung der Bevöl­ke­rung auf hohem Niveau. Inter­na­tio­na­le Aner­ken­nung und der Erwerb des höchs­ten aka­de­mi­schen Gra­des von Medi­zi­nern stel­len das unter Beweis.

Prim. Priv.-Doz. Dr. Ste­fan Stätt­ner, Lei­ter der Abtei­lung für Allgemein‑, Vis­ze­ral- und Gefäß­chir­ur­gie am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck und Gmun­den, wur­de als inter­na­tio­nal aner­kann­ter Chir­urg und Exper­te auf dem Gebiet der Leber- und Bauch­spei­chel­drü­sen­chir­ur­gie in den Vor­stand der „Euro­päi­schen Gesell­schaft für onko­lo­gi­sche Chir­ur­gie“ (ESSO) gewählt.

Ziel der ESSO ist es, die Wis­sen­schaft und Pra­xis der chir­ur­gi­schen Onko­lo­gie als Spe­zi­al­ge­biet zum Wohl von Tumor­pa­ti­en­tIn­nen vor­an zu trei­ben und als wich­ti­gen Pfei­ler der Krebs­the­ra­pie zu fördern.Zusätzlich zum gewohn­ten chir­ur­gi­schen Spek­trum, wird das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck, unter der Lei­tung von Prim. Ste­fan Stätt­ner, als Zen­trum für Leber­chir­ur­gie in Öster­reich etabliert.

Habi­li­ta­ti­on von Prim. Die­ter Furth­ner und OA Dr. Flo­ri­an Primavesi

Mit sei­ner Habi­li­ta­ti­on an der Medi­zi­ni­schen Pri­vat­uni­ver­si­tät Salz­burg hat Prim. Dr. Die­ter Furth­ner die obers­te Stu­fe der medi­zi­nisch-wis­sen­schaft­li­chen Lauf­bahn abge­schlos­sen. Dem trägt nun der aka­de­mi­sche Titel „Pri­vat-Dozent“ Rech­nung, der sei­ne Rol­le als wis­sen­schaft­li­cher Autor zahl­rei­cher Publi­ka­tio­nen in inter­na­tio­nal renom­mier­ten Fach­jour­na­len, sowie sei­ne Tätig­keit als inter­na­tio­nal Vor­tra­gen­der und uni­ver­si­tä­rer Leh­rer widerspiegelt.

Prim. Priv.-Doz. Dr. Die­ter Furth­ner ist seit Juli 2015 als Vor­stand der Abtei­lung für Kin­der- und Jugend­heil­kun­de am SK Vöck­la­bruck tätig. Seit letz­tem Jahr lei­tet er auch die Tages­kli­nik für Kin­der- und Jugend­psy­cho­so­ma­tik und –psych­ia­trie. Zu sei­nen beruf­li­chen Schwer­punk­ten zählt Priv.-Doz. Furth­ner die Kin­der­en­do­kri­no­lo­gie und Kin­der­dia­be­to­lo­gie sowie die Adi­po­si­tas­for­schung bei Kin­dern und Jugendlichen.

Prim. Priv.-Doz. Dr. Die­ter Furth­ner ver­fügt zudem über das Zusatz­fach päd­ia­tri­sche Endo­kri­no­lo­gie und Dia­be­to­lo­gie, sowie über eine Spe­zia­li­sie­rung in Pal­lia­tiv­me­di­zin. Er ist auch als gericht­lich beei­de­ter und zer­ti­fi­zier­ter Sach­ver­stän­di­ger in Öster­reich tätig.

Bereits im Mai die­ses Jah­res hat OA Dr. Flo­ri­an Pri­ma­vesi an der Medi­zi­ni­schen Uni­ver­si­tät Inns­bruck habi­li­tiert. Pri­ma­vesi, der als Chir­urg am SK Vöck­la­bruck tätig ist, wur­de damit die aka­de­mi­sche Bezeich­nung Priv.-Doz. ver­lie­hen. Priv.-Doz. Dr. Flo­ri­an Pri­ma­vesi war in den letz­ten zwölf Jah­ren an der Ver­öf­fent­li­chung von mehr als 50 wis­sen­schaft­li­chen Arbei­ten aus dem Bereich der All­ge­mein­chir­ur­gie, im Spe­zi­el­len der Leber- und Pan­kre­aschir­ur­gie, maß­geb­lich beteiligt.

Im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum sind der­zeit ins­ge­samt sie­ben habi­li­tier­te Ärz­te tätig.