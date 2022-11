Auto nach Anprall an Leitschiene einer Brücke in Altmünster umgestürzt

Ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall hat sich am spä­ten Diens­tag­abend in Alt­müns­ter ereig­net. Ein PKW krach­te auf einer Brü­cke gegen die Leit­schie­ne und stürz­te dabei um.

Der Unfall pas­sier­te am spä­ten Diens­tag­abend auf der L544 Groß­alm­stra­ße in der Ort­schaft Neu­kir­chen im Gemein­de­ge­biet von Alt­müns­ter. Ein PKW kol­li­dier­te auf der Brü­cke über die Aurach mit der dor­ti­gen Leit­schie­ne, wor­auf­hin der PKW umkipp­te, am Asphalt ent­lang schlit­ter­te und in Sei­ten­la­ge zum Still­stand kam. Die Ein­satz­kräf­te zwei­er Feu­er­weh­ren wur­den zu einem Ver­kehrs­un­fall mit ein­ge­klemm­ter Per­son alarmiert.

Beim Ein­tref­fen der Feu­er­wehr war der Len­ker bereits aus dem Fahr­zeug befreit und wur­de vom Ret­tungs­dienst erst­ver­sorgt. Nach der Erst­ver­sor­gung durch Ret­tungs­dienst und Not­arzt wur­de der Ver­letz­te ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert. Die Feu­er­wehr führ­te gemein­sam mit dem Abschlepp­un­ter­neh­men die Ber­gung des ver­un­fall­ten Fahr­zeu­ges durch. Die Unfall­stel­le war ein­spu­rig pas­sier­bar. Die Feu­er­wehr lei­te­te den Ver­kehr abwech­selnd an der Unfall­stel­le vorbei.

Quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber