Beschwingter Abend mit dem MV Ohlsdorf

Vor vol­lem Haus fand das Herbst­kon­zert des MV Ohls­dorf am 26.November nach zwei­jäh­ri­ger Pau­se end­lich wie­der statt. In gewohn­ter Wei­se führ­te Ger­ti Pesen­dor­fer wort­ge­wandt durch das bun­te Pro­gramm und ver­sorg­te die Gäs­te mit span­nen­den Hintergrundinformationen.

Den Auf­takt bil­de­te das Jugend­or­ches­ter, unter Lei­tung von Flo­ri­an Trem­mel, mit einem Aus­zug aus Dis­neys „Die Eis­kö­ni­gin“ und einem „Best of The Beat­les“. Anschlie­ßend begrüß­te das Blas­or­ches­ter, unter Kapell­meis­ter Nor­bert Pan­hol­zer, die Zuhö­rer mit der Regi­ments­pa­ra­de von Anto­nin Žvá­ček. Wei­ter ging es mit Fritz Neu­böcks „Sin­fo­ni­et­ta Nr.2“, wel­ches musi­ka­lisch abwechs­lungs­reich vier wich­ti­ge Eck­punk­te der Geschich­te der Markt­ge­mein­de Timel­kam beschreibt.

Nach der Pol­ka „Ehren­wert“ und dem Kon­zert­marsch „Kai­se­rin Sis­si“, wur­de das Stück „Mys­tic River“ als Höhe­punkt des heu­ri­gen Kon­zert zum Bes­ten gege­ben. Die­se Kom­po­si­ti­on ist eine Wür­di­gung des Fluss Traun, und drückt des­sen Rei­se vom Ursprung im Toten Gebir­ge, durch die Seen des Salz­kam­mer­gu­tes, hin zur Mün­dung in die Donau in musi­ka­li­schen Bil­dern aus. Das Posau­nen­re­gis­ter des Musik­ver­eins hat sich zuvor samt Musi­tracht und Instru­ment in die Flu­ten der Traun bege­ben, damit die Gäs­te bereits durch die Pla­ka­te und Ein­la­dun­gen auf die­ses impo­san­te Werk ein­ge­stimmt wer­den konnten.

Das nach­fol­gen­de Stück „Two Worlds“ stammt aus dem Zei­chen­trick­film Tar­zan, und wur­de von Phil Col­lins geschaf­fen. Mit der Ver­si­on für Blas­or­ches­ter, „Mys­tic River“ und „Sin­fo­ni­et­ta“ nahm der MV Ohls­dorf auch bei der heu­ri­gen Kon­zert­wer­tung in Timel­kam teil. In der Leis­tungs­stu­fe D konn­te dabei mit 91 Punk­ten erst­mals eine Gold­me­dail­le in die­ser Wer­tungs­stu­fe erspielt werden!

Den krö­nen­den Abschluss des Kon­zerts bil­de­te eine musi­ka­li­sche Rei­se durch deutsch­spra­chi­ge Pop-Klas­si­ker der 80er Jah­re, gefolgt von einem Med­ley mit den größ­ten Hits von Nena.

In beschwing­ter Stim­mung nahm die Blas­mu­sik­ka­pel­le somit Abschied von sei­nen zahl­rei­chen Gäs­ten, und lud sogleich zum nächs­ten Kon­zert, dies­mal gemein­sam mit Bos­ton Brass, am 10.Juni 2023 ein.