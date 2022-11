Caritas in Vöcklabruck gibt Einblicke in die Arbeit für Menschen in Notlagen

Wer ein­mal die Cari­tas­ar­beit in Vöck­la­bruck näher ken­nen ler­nen möch­te, kann das beim Tag der offe­nen Tür am Diens­tag, 22. Novem­ber, von 13 bis 16 Uhr tun. In der Sozi­al­be­ra­tungs­stel­le in der Park­stra­ße 1 gibt es die Mög­lich­keit, per­sön­lich mit jenen Caritas-Mitarbeiter*innen ins Gespräch zu kom­men, die täg­lich im Ein­satz für Men­schen sind, die am Ran­de der Gesell­schaft ste­hen und auf die oft ver­ges­sen wird.

Die Cari­tas-Sozi­al­be­ra­tungs­stel­le Vöck­la­bruck ist die ers­te Anlauf­stel­le der Cari­tas für alle Oberösterreicher*innen, die sich in einer exis­ten­zi­el­len Not­la­ge befin­den, die sich Woh­nen und Essen nicht mehr leis­ten kön­nen. Neben der Bera­tung, um einen Weg aus der Kri­se zu fin­den, wird auch finan­zi­el­le Über­brü­ckungs­hil­fe geleis­tet, die durch Spen­den mög­lich ist, die u.a. bei der der­zeit lau­fen­den Eli­sa­beth­samm­lung der Cari­tas OÖ gesam­melt werden.

„Ziel ist es, dass die Men­schen, die zu uns kom­men, das Leben wie­der aus eige­ner Kraft bewäl­ti­gen kön­nen“, erklärt Cari­tas-Mit­ar­bei­ter Micha­el Fel­der, Regio­nal­lei­ter der Sozi­al­be­ra­tungs­stel­le Vöck­la­bruck. Eben­falls vor Ort ist Eli­sa­beth Kien­ber­ger. Die Regio­nal­ko­or­di­na­to­rin der Cari­tas freut sich auf vie­le Besucher*innen: „Ich bin für den Bezirk Vöck­la­bruck ers­te Anlauf­stel­le für alle Fra­gen rund um die Caritas.Zu mei­nen Auf­ga­ben zählt, Hilfs­an­ge­bo­te und Initia­ti­ven vor Ort zu ver­net­zen und auch die Pfar­ren in ihrer sozia­len Arbeit zu unterstützen.“