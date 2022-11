Der Krampus bleibt daheim-Der Nikolaus kommt über den Hallstättersee!

Auch heu­er kommt der Niko­laus mit der Fuhr nach Ober­traun über den Hall­stät­ter­see angerudert.

Am Sonn­tag, 4. Dezem­ber 2022, wird der Niko­laus an Land von vie­len leuch­ten­den Kin­der­au­gen erwar­tet und vie­le Gaben an die Kin­der verteilen.Begleitet wird er dabei vom bra­ven Knecht Ruprecht, der den schwe­ren Gaben­sack schlep­pen wird, und den Ober­trau­ner Weisenbläsern.

„Niko­laus-Markt“ im Strand­bad ab 13:30 Uhr!

Bevor der Niko­laus das Ost­ufer des Hall­stät­ter­sees erreicht, laden die Ober­trau­ner Kin­der­freun­de gemein­sam mit eini­gen Aus­stel­lern heu­er ab 13:30 Uhr zu einem klei­nen, aber fei­nen Advent-Markt im Ober­trau­ner Strand­bad ein. Klei­ne kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten, Hand­werks­kunst und aller­lei Selbst­ge­bas­tel­tes darf dabei nicht fehlen.

Zum Ver­kür­zen der War­te­zeit spie­len am Ufer Ober­trau­ner Musi­kan­ten, ehe mit der Däm­me­rung der Niko­laus ein­tref­fen wird.UND: Der Kram­pus bleibt an die­sem Tag zu HAUSE!