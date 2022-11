Drogenlenker ohne Führerschein gestoppt

Die Poli­zei hat Mon­tag­abend auf der West­au­to­bahn einen Dro­gen­len­ker aus dem Ver­kehr gezo­gen. Der Mann hat­te kei­nen Führerschein.

“Am 14. Novem­ber 2022 gegen 20:45 Uhr wur­de von Beam­ten der Auto­bahn­po­li­zei auf der A1 ein Auto­len­ker an der Auto­bahn­ab­fahrt Regau ange­hal­ten. Der Len­ker wei­ger­te sich, sich aus­zu­wei­sen bezie­hungs­wei­se sei­ne Iden­ti­tät bekannt­zu­ge­ben und auch aus dem Auto auszusteigen.

Nach mehr­ma­li­ger Auf­for­de­rung wei­ger­te sich der Len­ker wei­ter­hin hart­nä­ckig aus dem Auto zu stei­gen. Schließ­lich muss­te der Fah­rer von den Beam­ten aus dem Auto gebracht und fest­ge­nom­men wer­den, wobei er sich gegen die Fest­nah­me zunächst wehrte.

Len­ker hat­te kei­nen Führerschein

In der Klei­dung des Len­kers wur­den ein Joint und ein Klemm­säck­chen mit ver­mut­lich Sucht­gift auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Schließ­lich konn­te auch die Iden­ti­tät des Len­kers, ein 34-Jäh­ri­ger aus Linz, geklärt wer­den. Zudem besitzt der 34-Jäh­ri­ge kei­nen gül­ti­gen Füh­rer­schein, da ihm die Lenk­be­rech­ti­gung ent­zo­gen wurde.

Da der Mann Sym­pto­me einer Sucht­mit­tel­be­ein­träch­ti­gung auf­wies, wur­de er einem Arzt zur Unter­su­chung vor­ge­führt. Eine Fahr­taug­lich­keits­un­ter­su­chung ver­wei­ger­te der 34-Jäh­ri­ge jedoch.

Der 34-Jäh­ri­ge wird wegen meh­re­rer Delik­te an die Staats­an­walt­schaft Wels, sowie wegen Len­kens ohne Lenk­be­rech­ti­gung, Ver­wei­ge­rung der Fahr­taug­lich­keits­un­ter­su­chung und Han­tie­ren mit dem Han­dy wäh­rend der Fahrt an die Bezirks­haupt­mann­schaft ange­zeigt, so die Polizei.