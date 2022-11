Ehrung erfolgreicher Bewerbsgruppen des Bezirk Vöcklabruck

Der Vöck­la­bru­cker Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant Ober­brand­rat Wolf­gang Huf­nagl lud am 18.11.2022 die erfolg­rei­chen Bewerbs­grup­pen des Bezir­kes Vöck­la­bruck zu einer Aner­ken­nungs­fei­er der erbrach­ten Leis­tun­gen bei der Feu­er­weh­rolym­pia­de und den Bun­des­be­wer­ben Jugend und Aktiv in das Feu­er­wehr­haus in Rut­zen­moos ein.

Als Ehren­gäs­te konn­te Wolf­gang Huf­nagl die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Frau Eli­sa­beth Gneißl in Ver­tre­tung der zustän­di­gen Lan­des­rä­tin für das Feu­er­wehr­we­sen Michae­la Lan­ger-Wei­nin­ger, PMM begrü­ßen. Eben­falls die Bür­ger­meis­ter aus Regau Peter Har­rin­ger und aus Pils­bach Alo­is Gru­ber, sowie den Bun­des­be­werbs­lei­ter und Abschnitts­kom­man­dant Han­nes Nie­der­mayr, und die Abschnitts­kom­man­dan­ten Mar­tin Schall­mei­ner und Alo­is Lasin­ger. Die erfolg­rei­chen Bewerbs­grup­pen wur­den mit einer Urkun­de geehrt. Die Sport­wett­kampf­grup­pe Fran­ken­burg für den 2. Platz im Lösch­an­griff bei der Feu­er­weh­rolym­pia­de in Slo­we­ni­en, die Jugend­grup­pe Gug­gen­berg für den Bun­des­sieg beim Bun­des­be­werb in Trais­kir­chen, die Bewerbs­grup­pe Pils­bach 1 für den 4. Platz in der Wer­tung Sil­ber A, die Bewerbs­grup­pe Red­lei­ten 1 für den Bun­des­sieg in der Wer­tung Bron­ze B und den 3. Platz in der Wer­tung Sil­ber B sowie die Bewerbs­grup­pe Rut­zen­moos 3 für den Bun­des­sieg beim Bun­des­be­werb in St Pölten.

Wolf­gang Huf­nagl: „Das im Bezirk Vöck­la­bruck der rich­ti­ge Weg mit der Bewer­tung bei den Bewer­ben ein­ge­schla­gen wur­de, ist mit 3 Bun­des­sie­gen und wei­te­ren 2 Topp­lat­zie­run­gen ein­drucks­voll bewie­sen wor­den, obwohl in den Grup­pen noch mehr Poten­zi­al steckt hat es an den besag­ten Tagen für die Erfol­ge gereicht.“