Feuerwehr unterstütze Rettungsdienst bei Abtransport einer Person

In Len­zing stand die Feu­er­wehr Diens­tag­vor­mit­tag bei einer Per­so­nen­ret­tung im Ein­satz. “Die Feu­er­wehr wur­de durch das Rote Kreuz zu einer Per­so­nen­ret­tung in das Orts­zen­trum alar­miert. Die Ein­satz­kräf­te der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr wur­den auf­grund der Gege­ben­hei­ten im Haus zur Unter­stüt­zung des Ret­tungs­diens­tes ange­for­dert. Gemein­sam konn­te die Per­son mit­tels Schleif­korb­tra­ge zum Ret­tungs­fahr­zeug und anschlie­ßend in das nächs­te Kran­ken­haus gebracht wer­den”, berich­tet die Feu­er­wehr Lenzing.