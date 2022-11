FPÖ Ungenach-Klaus Weiß als Ortsparteiobmann bestätigt

Beim Orts­par­tei­tag der FPÖ Ungen­ach wur­de Gemein­de­vor­stand Klaus Weiß im Bei­sein von Bezirks­par­tei­ob­mann NAbg. Mag. Ger­hard Kani­ak von den Mit­glie­dern ein­stim­mig in sei­ner Funk­ti­on als Orts­par­tei­ob­mann bestätigt.

Gemein­de­rat Chris­ti­an Cam­pi­dell wur­de zum neu­en Orts­par­tei­ob­mann-Stell­ver­tre­ter gewählt und über­nahm von sei­nem Vor­gän­ger Domi­nik Antes­ner jun.Campidell unter­stützt künf­tig die Orts­par­tei in orga­ni­sa­to­ri­schen Ange­le­gen­hei­ten sowie in dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit.„Ich bedan­ke mich herz­lich für das Ver­trau­en und ver­spre­che wei­ter­hin vol­len Ein­satz mit einem enga­gier­ten Team für Ungen­ach“, so der wie­der­ge­wähl­te Obmann Klaus Weiß, der schon jetzt im Hin­blick auf die nächs­te Gemein­de­rats­pe­ri­ode die Funk­tio­närs­ba­sis wei­ter aus­bau­en will.

FPÖ-Bezirks­par­tei­ob­mann NAbg. Mag. Ger­hard Kani­ak gra­tu­lier­te zum Ergeb­nis: „Ich darf Klaus Weiß herz­lich zu sei­ner Wie­der­wahl gra­tu­lie­ren und bedan­ke mich für sei­nen Ein­satz für die frei­heit­li­che Gesin­nungs­ge­mein­schaft. Dem neu­en Stell­ver­tre­ter und den gesam­ten Vor­stand wün­sche ich viel Erfolg bei den zukünf­ti­gen Herausforderungen.“