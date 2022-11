Führungswechsel bei der Jungen Wirtschaft (JW) Gmunden ‑Sebastian Nussbaumer folgt Markus Stockmaier als JW Bezirksvorsitzender

Funk­ti­ons­wech­sel bei der Jun­gen Wirt­schaft Gmun­den. Mar­kus Stock­mai­er über­gab den Bezirks­vor­sitz nach 10 Jah­ren an Sebas­ti­an Nuss­bau­mer. Der neue Bezirks­vor­sit­zen­de des Gmund­ner JW-Netz­werks ist Geschäfts­füh­rer von Rein Natür­lich Faci­li­ty Solu­ti­ons GmbH in Gmun­den und ein moti­vier­ter Jung­un­ter­neh­mer aus dem Bezirk. Bereits in jun­gen Jah­ren lei­tet er erfolg­reich das Unter­neh­men und setzt dabei neue Akzen­te in der Bran­che der Gebäudereiniger.

„Ich bli­cke auf sehr erfolg­rei­che, lus­ti­ge und inter­es­san­te Jah­re bei der JW Gmun­den zurück. Gemein­sam mit mei­nem Team haben wir zahl­rei­che Ver­an­stal­tun­gen für Jung­un­ter­neh­mer aus dem Bezirk ver­an­stal­tet, wel­che einen gro­ßen Bene­fit dar­aus zie­hen! Nun ist es Zeit für fri­schen Wind im Bezirk Gmun­den und ich freue mich, dass ich an Sebas­ti­an Nuss­bau­mer und sein moti­vier­tes Vor­stands­team über­ge­ben kann!“ Mit die­sen Wor­ten ver­ab­schie­det sich Mar­kus Stock­mai­er aus sei­ner Funk­ti­on als Bezirksvorsitzender.

Das neue Bezirks­vor­stands­team wird kom­ple­men­tiert durch die bei­den Stell­ver­tre­ter Cor­ne­lia Kron­ber­ger (Innen­ar­chi­tek­tur & Design) und Domi­nik Loh­n­in­ger (IB MLG GmbH).Das gesam­te neu gewähl­te Team freut sich auf die gemein­sa­me, zukünf­ti­ge Arbeit für jun­ge Selbst­stän­di­ge und Grün­der in der Regi­on, wobei die star­ke Ver­net­zung unter­ein­an­der im Fokus ste­hen wird. Gemein­sam packen wir tat­kräf­tig an und brin­gen neue Ideen zum Spru­deln. „Ich sehe in mei­ner Auf­ga­be als Bezirks­vor­sit­zen­der die schö­ne Gele­gen­heit, jun­ge Wirt­schafts­trei­ben­de zu unter­stüt­zen und zen­tra­le The­men der Jun­gen Wirt­schaft vor­an­zu­trei­ben“, so Sebas­ti­an Nuss­bau­mer. An einem anspre­chen­den, viel­sei­ti­gen Jah­res­pro­gramm 2023 wird bereits gear­bei­tet. Es wird zeit­nah ver­schickt und auf der Home­page der JW Gmun­den ersicht­lich sein.

Du bist Jung­un­ter­neh­mer aus dem Bezirk Gmun­den und an einer kos­ten­lo­sen Mit­glied­schaft interessiert?

Nut­ze das star­ke Netz­werk der Jun­gen Wirt­schaft und mel­de dich noch heu­te an T 05–90909-5250 oder Mail gmunden@wkooe.at.