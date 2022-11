Großeinsatz bei Brand in der Garage eines Vierseitenhofes

Ein Groß­auf­ge­bot von neun Feu­er­weh­ren stand Diens­tag­nach­mit­tag kurz­zei­tig in Wolf­s­egg am Haus­ruck bei einem Brand im Ein­satz. In einer Gara­ge an einem Vier­sei­ten­hof im Gemein­de­ge­biet von Wolf­s­egg am Haus­ruck ist ers­ten Anga­ben zufol­ge ein Fahr­zeug in Brand gestanden.

Neben der ört­li­chen Feu­er­wehr wur­den durch die Alar­mie­rung der Alarm­stu­fe 2 dann wei­te­re acht Feu­er­weh­ren zur Unter­stü­tung ange­for­dert. Der Brand, der bereits auf die Fas­sa­de über­ge­grif­fen hat­te, konn­te zum Glück rasch unter Kon­trol­le gebracht wer­den. Eine Per­son wur­de leicht ver­letzt und vom Ret­tungs­dienst betreut. Die Poli­zei hat die Erhe­bun­gen zur Klä­rung der Brand­ur­sa­che aufgenommen.

Quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber