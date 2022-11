Landjugend Ortsgruppe Altmünster-Tradition und Moderne

Vor­stands­neu­wahl der Land­ju­gend Alt­müns­ter, mit moder­nen Mit­teln, wobei auch die geleb­te Tra­di­ti­on spür­bar ist.Bestens besucht war die Jah­res­haupt­ver­samm­lung im Gast­hof Hoch­eck, wobei auch die „Steh­plät­ze“ genutzt wur­den. Zu den Mit­glie­dern der Land­ju­gend kamen auch vie­le befreun­de­te Orts­grup­pen und Ehren­gäs­te zu die­sem Abend.

Fol­gen­de Ehren­gäs­te konn­ten von den schei­den­den Orts­grup­pen — Lei­tern Mag­da­le­na May­er und Wolf­gang Fessl begrüßt werden:

BGM Mar­tin Pel­zer, Orts­bäue­rin Ange­la Schall­mei­ner, Orts­bau­er Franz Schögl, vom Bezirk Lena Fessl und Phil­ipp Gil­les­ber­ger. Sei­tens der Gemein­de Alt­müns­ter Lisa Nuss­bau­mer und Paul Krup­pa, Bet­ti­na und Ferdl vom Euro­spar Huf­nagl und Eltern der Mitglieder.

„Dan­ke für das Wahn­sinns Jahr!“ star­tet Wolf­gang Fessl mit dem Tätig­keits­be­richt, 55 Mit­glie­der, 10 davon im Vor­stand, haben bei 98 Ver­an­stal­tun­gen ehren­amt­lich mit­ge­hol­fen, dass es wirk­lich ein „Wahn­sinns Jahr 21/22“ wur­de. Ein Bil­der­bo­gen in der Prä­sen­ta­ti­on zeigt die wich­tigs­ten Akti­vi­tä­ten. Ein posi­tiv abge­schlos­se­nes Finanz­jahr konn­te Kas­sier Johan­nes Monz mit Stolz prä­sen­tie­ren. Gut gearbeitet!

Neu­wahl:

Fol­gen­de Mit­glie­der haben sich der Wahl gestellt, die mit moder­nen Mit­teln abge­hal­ten wur­de. Ein QR-Code, der mit den Han­dys der stimm­be­rech­tig­ten Mit­glie­der gescannt wur­de, führ­te zur Abstim­mung, die von Wahl­lei­ter Paul Krup­pa über­wacht, bzw. gelei­tet wurde.

Fol­gen­de Mit­glie­der wur­den ein­stim­mig zum neu­en Vor­stand gewählt:

Lei­te­rin Sarah Rau­ber – Stv. Alex­an­dra Spießberger

Lei­ter Jakob Pren­ner – Stv. Alex­an­der Höller

Kas­sier Micha­el Schrempf – Stv. Max Hatzmann

Schrift­füh­re­rin Marie Müh­leg­ger – Stv. Roma­na Leitner

Lage­rist Johan­nes Nuss­bau­mer – Stv. Han­nes Höller

Daten­bank- und Sport­re­fe­ren­tin Mad­le­en Rebhan

Die Kas­sen­prü­fer wur­den mit­tels Hand­zei­chen bestimmt/gewählt. Im Anschluss an die Wahl wur­den von den bei­den neu­en Lei­tern an fünf Mit­glie­der Leis­tungs­ab­zei­chen für beson­de­re Ver­diens­te in der Orts­grup­pe überreicht.

Bron­ze: Johan­nes Monz und Flo­ri­an Schögl

Sil­ber: Wolf­gang Fessl

Gold: Wolf­gang Fessl und Mag­da­le­na Mayer

Nach Dan­kes­re­den wur­den die schei­den­den Vor­stands­mit­glie­der mit Geschen­ken ver­ab­schie­det und die „Neu­en“ begrüßt. Jugend­staats­e­kre­tä­rin Clau­dia Pla­kolm konn­te zwar nicht per­sön­lich anwe­send sein, aber sie hat die Orts­grup­pe per Video­schal­tung zu einer „Gril­le­rei“ nach Wien eingeladen.

BGM Mar­tin Pel­zer beton­te in sei­ner Anspra­che ein­mal mehr: „Man sieht in der Ort­grup­pe jede Men­ge Power und Krea­ti­vi­tät, die in den vie­len Akti­vi­tä­ten und Ver­an­stal­tun­gen deut­lich sicht­bar ist!“