Lebenshilfe-Werkstätte Vöcklamarkt lädt zum Adventverkauf

Glücks­brin­ger, Holz­fi­gu­ren, Vogel­häus­chen, Advent­krän­ze, Bil­lets, bedruck­te Taschen und mehr wur­den in den letz­ten Mona­ten von Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung in der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Vöck­la­markt gefer­tigt. Die­se wer­den am 27. Novem­ber von 11:00–17:00 Uhr beim Advent­ver­kauf der Werk­stät­te ange­bo­ten, auch eine Krip­pen­aus­stel­lung gibt es zu bewun­dern. Ab 13:30 gibt es außer­dem Live­mu­sik der Blä­ser­grup­pe „Blech­ma­ti­ka“, den „Live­tu­nes“ sowie dem Chor „Echt Gschmoh“, bei dem Men­schen mit und ohne Beein­träch­ti­gung gemein­sam auf der Büh­ne ste­hen. Für das leib­li­che Wohl ist unter ande­rem mit Kaf­fee und Kuchen gesorgt. Ein Tipp für alle, die auf der Suche nach weih­nacht­li­chen Geschenk­ideen mit sozia­lem Mehr­wert sind.

Der Markt wird unter Ein­hal­tung der aktu­el­len Covid19 Rege­lun­gen durchgeführt.