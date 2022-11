Lions Punschsaison ist eröffnet

In Anwe­sen­heit von Bür­ger­meis­te­rin Ines Schil­ler, Vize­bür­ger­meis­ter Han­nes Mathes, zahl­rei­chen Stadt- und Gemein­de­rä­ten sowie den Ver­tre­tern des Isch­ler Tou­ris­mus wur­den die ers­ten Häferl „gezapft“ und auf eine gute Punsch­sai­son angestoßen.

Trotz denk­bar schlech­ten Wet­ters waren erfreu­lich vie­le Gäs­te gekom­men. Auch die Jugend­ka­pel­le der Sali­nen­mu­sik spiel­te wacker gegen Wind und Regen an und ver­schö­ner­te den Eröff­nungs­tag wie­der mit advent­li­chen Klängen.

Bis zum Glöck­ler­tag am 5. Jän­ner machen die Lions nun wie­der täg­lich am Schröp­fer­platz in Bad Ischl Dienst, um mit dem Ver­kauf von Glüh­wein, Punsch oder dem alko­hol­frei­en Sis­sy Punsch Spen­den­mit­tel auf­zu­brin­gen, mit denen in der Kai­ser­stadt, in Eben­see, Stro­bl und St. Wolf­gang Men­schen in Not­la­gen gehol­fen wird.