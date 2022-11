Marsch für Menschenrechte am 7.Dezember 2022 in Vöcklabruck

Das Armuts­netz­werk Vöck­la­bruck lädt in Zusam­men­ar­beit mit der Stadt­ge­mein­de Vöck­la­bruck am 7. Dezem­ber zu einem Marsch für Men­schen­rech­te ein. Treff­punkt ist um 15.30 Uhr vor dem Mut­ter­haus in der Salz­bur­ger Straße.

Der Marsch geht zum Stadt­platz und dort wird das Wan­der­denk­mal „Wür­de“ für die Vöck­la­bru­cker Sozi­al­po­li­ti­ke­rin Edel­traud Hamann enthüllt.Edeltraud Hamann enga­gier­te sich als Direk­to­rin bei den Fran­zis­ka­ne­rin­nen für Chan­cen­gleich­heit in der Aus­bil­dung für Mäd­chen. Spä­ter gehör­te sie zu den „Grün­dungs- Müt­tern“ des Vöck­la­bru­cker Frauenhauses.

Der fei­er­li­che Akt der Denk­mal­ent­hül­lung wird von Schü­le­rIn­nen in Zusam­men­ar­beit mit der AG Men­schen für Men­schen­rech­te, dem Maut­hau­sen Komi­tee und der Stadt­ge­mein­de gestaltet.