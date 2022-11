Papiermachermuseum Steyrermühl, Paperflair und Otelo eGen präsentieren-Light und Paper-Ausstellung im Papiermachermuseum Steyrermühl vom 21. November 2022 – 31. März 2023

Nach den erfolg­rei­chen LIGHT&PAPER-“Wasser-Terminen“ sind die Licht­skulp­tu­ren von Hei­di Zed­nik, Petra Kodym, Vere­na Schatz, Syl­via Vor­wag­ner und Inge­borg Rauss nun von 21. Novem­ber 2022 – 31. März 2023 im Papier­ma­cher­mu­se­um Stey­rer­mühl bei der LIGHT&PAPER-Ausstellung zu sehen und aus nächs­ter Nähe zu bestaunen.

Als „Slow“-Kultur-Event insze­niert, steht bei LIGHT&PAPER die Fas­zi­na­ti­on an Ruhe und Reduk­ti­on im Zen­trum. An ein­drucks­vol­len „Was­ser-Orten“ im Salz­kam­mer­gut wur­den die LIGHT&PAPER-Lichtskulpturen an drei Ter­mi­nen im Okto­ber in der Däm­me­rung zu Was­ser gelas­sen. Wie Later­nen erleuch­te­ten die Licht­skulp­tu­ren das herbst­li­che Dun­kel und schu­fen an den Orten, wo sie zu Was­ser gelas­sen wur­den eine geheim­nis­voll-schö­ne Atmo­sphä­re, die zum Inne­hal­ten und Genuss des Augen­blicks ein­lud. Inmit­ten der Schön­heit der Natur­land­schaft des Salz­kam­mer­guts gelan­gen damit fas­zi­nie­ren­de Erleb­nis­mo­men­te, die vie­le Besucher*innen in den Bann zogen.

Papier wird bei LIGHT & PAPER zu einem sinn­lich erleb­ba­ren Mate­ri­al mit fas­zi­nie­rend viel­fäl­ti­gen Gestal­tungs­mög­lich­kei­ten. Inspi­riert vom japa­ni­schen Washi Aka­ri Art Fes­ti­val, ist LIGHT & PAPER eine Ver­an­stal­tung des Öster­rei­chi­schen Papier­ma­cher­mu­se­ums, des Papier­kunst­hand­werks­markts Paper Flair sowie der Ote­lo eGen. Finan­ziert wird das Pro­jekt von LEA­DER aus den Mit­teln von Land, Bund und Euro­päi­scher Union.

Öff­nungs­zei­ten: 21.November 2022 — 31. März 2023 Aus­stel­lung im Papier­ma­cher­mu­se­um geöff­net zu den Öff­nungs­zei­ten des Papier­ma­cher­mu­se­ums Stey­rer­mühl (täg­lich 10:00–16:00 Uhr, außer 24.12.2022–5.1.2023)