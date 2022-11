Pinsdorfer Weihnachtsbriefmarke 2022 „Friede auf Erden“

In Koope­ra­ti­on mit der Pfar­re Pins­dorf hat der Kin­der­gar­ten 1 im Rah­men der Bil­dungs­part­ner­schaft eine Weih­nachts­brief­mar­ke ent­wor­fen. Die Zeich­nung stammt von einem Schulanfängerkind.

Die­se Mar­ke hat einen pos­ta­li­schen Wert von 1 € und wird hof­fent­lich auch die Weih­nachts­post von vie­len Men­schen im Salz­kam­mer­gut zieren.Da die­se Mar­ke in der Her­stel­lung jedoch 1,70 € kos­tet, wird der Ver­kaufs­preis 2 € betra­gen. Der Rein­erlös des Ver­kau­fes kommt dem Sozi­al­pro­jekt „Quar­tier 16“ in Vöck­la­bruck zugute.Die Brief­mar­ke ist im Kin­der­gar­ten 1, am Gemein­de­amt und im Pfarr­se­kre­ta­ri­at in Pins­dorf erhältlich.

Viel­leicht ist die­se Brief­mar­ke für man­che Men­schen in die­sem Jahr ein Anstoß, Ihre Weih­nachts­wün­sche wie­der ein­mal mit der Post zu schicken.