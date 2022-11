Radlobby Vöcklabruck radelt für den guten Zweck-26. November 2022 Delta Sportpark

Die Rad­lob­by Vöck­la­bruck lädt am 26. Novem­ber zu ihrem ers­ten “Cha­ri­ty Cycling Event” in den Del­ta Sport­park ein, um gemein­sam für das Mobi­le Pal­lia­tiv­team Salz­kam­mer­gut in die Peda­le zu treten.

Ein gutes Herz und Aus­dau­er am Rad sind beim 1. Cha­ri­ty Cycling Event Ende Novem­ber gefragt. 13 Teams haben sich dabei ihre Räder durch eine Spen­de gesi­chert und stel­len sich der rund sechs­stün­di­gen Her­aus­for­de­rung am soge­nann­ten Spinner.Die Ein­nah­men des Events gehen voll­stän­dig an das Mobi­le Pal­lia­tiv­team Salz­kam­mer­gut. “Die­se Ein­rich­tung leis­tet seit mehr als 20 Jah­ren wich­ti­ge Arbeit für unheil­bar oder schwer erkrank­te Men­schen und ihre Ange­hö­ri­gen. Wir möch­ten mit die­sem Event einen klei­nen Bei­trag leis­ten und sie unter­stüt­zen”, sagt Rad­lob­by Vöck­la­bruck-Spre­cher Alex­an­der Six.

Die Rad­lob­by Vöck­la­bruck lädt ein, vor­bei­zu­kom­men, zuzu­schau­en und die Spin­ning-Teams anzu­feu­ern. Für Ver­pfle­gung ist gesorgt.Die Ver­an­stal­tung star­tet um 14 Uhr und endet um 20 Uhr, Ort: Del­ta Sportpark

Mehr Infos zur Rad­lob­by Vöck­la­bruck sind unter www.facebook.com/radlobbyVB und www.radlobby.at/voecklabruck zu finden.