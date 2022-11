Sportunion Raika Bad Ischl-Die Floorball U10 eilt von Sieg zu Sieg

Die jun­gen Hockey­ath­le­ten ver­brach­ten ihre letz­ten bei­den Novem­ber­wo­chen­en­den mit erfreu­li­chen Spiel­tagteil­nah­men in Wien und Villach!

Die Rei­se­stra­pa­zen mach­ten sich bezahlt, immer­hin konn­ten 6 Matches gewon­nen wer­den. Wie so oft hat­te man gegen die Kärnt­ner Teams das Nach­se­hen. Auch wenn die Ergeb­nis­se nun deut­lich knap­per aus­ge­fal­len sind, was Mut für die nächs­ten Meis­ter­schafts­run­den macht. Momen­tan belegt man in der „ÖFBV Jugend­li­ga U10“ unter 13 teil­neh­men­den Teams den her­vor­ra­gen­den drit­ten Platz.

Für die Nach­wuchs­floo­r­bal­ler sowie die Erwach­se­nen­mann­schaft der Sport­uni­on Rai­ka Bad Ischl ste­hen im Dezem­ber noch wei­te­re viel ver­spre­chen­de Spiel­ta­ge in allen Alters­klas­sen bevor!

Wei­ter gehts am 10. Dezem­ber mit einem Lan­des­be­werb in Wels.

Infos dazu fin­det man unter www.ballartisten.at