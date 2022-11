Täglich ein Adventsfenster in Puchkirchen am Trattberg

„Das ist ja ein­ma­lig“, so der Wirt­schafts­lan­des­rat Mar­kus Ach­leit­ner, der unlängst einen Über­ra­schungs­be­such beim Aus­sichts­turm in Ver­bin­dung mit einer olym­pia­taug­li­chen Klet­ter­wand in Puch­kir­chen machte.

Die­ses Pro­jekt – wel­ches ja bereits über Puch­kir­chen hin­aus Gäs­te anlockt – ist ein Meis­ter­werk von Pepi Bal­din­ger der orts­an­säs­si­gen Metall­bau­fir­ma, so der Bür­ger­meis­ter Toni Hütt­mayr, der sich auch voll des Lobes für die Uni­on-Funk­tio­nä­re äußer­te, die ja die Anla­ge betreiben.

„In der Advent­zeit wird täg­lich ein Advent­fens­ter am Turm geöff­net und soll Stim­mung und Besin­nung brin­gen“, so Ger­ti Ablin­ger die Obfrau des Verschönerungsvereins.