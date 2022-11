Tischtennis 2.Bundesliga 19.November 2022-SPG muki Ebensee vs Übelbach

Die SPG muki Eben­see bekommt am kom­men­den Wochen­en­de in der 2. Tisch­ten­nis Bun­des­li­ga har­te Bro­cken vorgesetzt.

Am Sams­tag, 19.11., 15:00 gas­tiert der Drit­te und Titel­kan­di­dat Übelbach/DonBosco mit dem über­ra­gen­den Chris­ti­an Lug­in­ger in Eben­see. Der hat noch eine Rech­nung mit Youngs­ter Ben­ja­min Gir­lin­ger offen. In der Vor­sai­son konn­te Ben­ja­min sogar aus­wärts gegen Lug­in­ger gewin­nen und ihm die ein­zi­ge Nie­der­la­ge im Play Off zufü­gen. Für Bri­sanz ist also gesorgt . Nicht min­der schwie­rig ist die Aus­gangs­la­ge gegen Kap­fen­berg 2 am Sonn­tag, 20.11., 10:00.

Die Stei­rer wuss­ten bis­lang mit guten Ergeb­nis­sen zu über­ra­schen und hal­ten der­zeit Rang 5 in der Tabel­le. Ivan Kara­bec, Eben­sees Nr.1, schwört sei­ne jun­gen Mit­spie­ler ein: “Wir müs­sen unbe­dingt Punk­te ein­fah­ren, um ja nicht in den Abstiegs­kampf ver­wi­ckelt zu werden.”