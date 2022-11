Wegen Aktion gegen Ukraine-Krieg drohen Künstlerin und Songwriterin Aleksandra Skochilenko 10 Jahre Haft

Die rus­si­sche Künst­le­rin und Song­wri­te­rin Alek­san­dra Skochi­lenko wur­de am 11. April 2022 fest­ge­nom­men und befin­det sich seit­her in Unter­su­chungs­haft. Bei Ver­ur­tei­lung dro­hen ihr 10 Jah­re Gefängnis.

Alek­san­dra Skochi­lenko schreibt Lie­der, ver­fasst Comic-Bücher und Car­toons, orga­ni­siert Kon­zer­te und Jam­ses­si­ons. Außer­dem hat sie das bekann­te und sehr belieb­te “Buch über Depres­sio­nen” geschrie­ben, das dazu bei­trägt, das Stig­ma psy­chi­scher Erkran­kun­gen zu verringern.Sie wur­de der “Ver­brei­tung wis­sent­lich fal­scher Infor­ma­tio­nen über den Ein­satz der rus­si­schen Streit­kräf­te” ange­klagt. Ihr wird vor­ge­wor­fen, Preis­schil­der in ört­li­chen Super­märk­ten durch Anti-Kriegs­in­for­ma­tio­nen ersetzt zu haben, dar­un­ter Infor­ma­tio­nen über die Toten durch die Bom­bar­die­rung des Thea­ters von Mariupol.Aleksandra Skochi­lenko lei­det an Zölia­kie, einer gene­ti­schen Glu­ten­in­to­le­ranz, und ist daher auf spe­zi­el­le Nah­rung ange­wie­sen. In der Unter­su­chungs­haft erhält sie jedoch weder das erfor­der­li­che Essen noch medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung. Ihr Gesund­heits­zu­stand ver­schlech­tert sich zunehmend!

Alek­san­dra Skochi­lenko hat kein Ver­bre­chen began­gen. Sie muss sofort frei­ge­las­sen wer­den! Unter­stüt­ze den Online-Appell und for­de­re mit uns ihre Freilassung.

Bei dem Brief­ma­ra­thon wer­den sich welt­weit bis zu 100 000 Men­schen bei die­ser Akti­on betei­li­gen. Wir hof­fen, dass auch eini­ge Vöcklabrucker:innen dabei sein werden.