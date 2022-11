Zauberhafter Hausruckwald im Advent 2022

Die Advent­märk­te in der Tou­ris­mus­re­gi­on Haus­ruck­wald könn­ten viel­fäl­ti­ger und beson­de­rer nicht sein: Egal ob ganz neu der Mit­tel­al­ter-Advent­markt und die Vöck­la­punsch-Stän­de in Vöck­la­bruck, der belieb­te Nuss­erl­markt in Schwa­nen­stadt, der traum­haf­te Advent­markt im Schloss Puch­heim in Att­nang-Puch­heim oder der tra­di­tio­nel­le Advent­markt am Steh­rer­hof: Hier fin­den Besucher:innen alles, was das Advent­herz begehrt: Kunst­hand­werk, Selbst­ge­mach­tes, gesel­li­ges Bei­sam­men­sein und natür­lich den bes­ten Punsch, Met und Glühwein:

ADVENT­MARKT SCHLOSS PUCHHEIM

Im wun­der­schö­nen Ambi­en­te des Schloss Puch­heims fin­det der tra­di­tio­nel­le Advent­markt Schloss Puch­heim heu­er von 26.–27. Novem­ber 2022 statt. All­seits bekann­te und belieb­te Stän­de wer­den die­ses Jahr von vie­len neu­en Kunsthandwerksaussteller:inen erwei­tert. Sowohl im Saal vom Maxi­mi­lian­haus als auch im Fest­saal der Lan­des­mu­sik­schu­le gibt es Schau­vor­füh­run­gen die zei­gen, wie u.a. Drech­seln, Glas­bla­sen oder Wei­den flech­ten funk­tio­nie­ren.

Im Schloss­hof wer­den Besucher:innen von den orts­an­säs­si­gen Ver­ei­nen mit aller­lei Köst­lich­kei­ten ver­wöhnt. Das Kin­der­pro­gramm stimmt auch die Jüngs­ten mit Spie­len, Bas­teln und Kek­se backen auf die stil­le Zeit ein. Selbst­ver­ständ­lich kommt an die­sem Wochen­en­de auch der Niko­laus zu Besuch.

Die Schloss­ga­le­rie prä­sen­tiert die Arto­thek der Stadt Att­nang-Puch­heim und in den Gän­gen des Maxi­mi­lian­haus wird “Sicher­heit NEU den­ken” ausgestellt.

Musi­ka­lisch stim­men die Huber­tus­mu­sik, Schüler:innen der Lan­des­mu­sik­schu­le und der Stadt­chor Att­nang-Puch­heim auf den Advent ein. Zu allen Zei­ten kön­nen Besucher:innen in der Kapel­le des Maxi­mi­lian­hau­ses zur Ruhe kom­men, Impul­se an den Sta­tio­nen der Advent­krip­pe im Schloss­hof sam­meln oder sich an den Alpa­kas im Schloss­hof erfreuen.

Auf vie­le Besucher:innen freut sich der Tou­ris­mus­ver­band Haus­ruck­wald in Zusam­men­ar­beit mit der Stadt­ge­mein­de Att­nang-Puch­heim, der Lan­des­mu­sik­schu­le Att­nang-Puch­heim, dem Maxi­mi­lian­haus und der Pfar­re Attnang-Puchheim.

Öff­nungs­zei­ten „ADVENT­MARKT SCHLOSS PUCHHEIM“:

26.–27. Novem­ber 2022 | SAMS­TAG 13:00–19:00 Uhr | SONN­TAG 10:00–18:00 Uhr

WEB: www.tourismus-hausruckwald.at/veranstaltungen

NEU: MIT­TEL­AL­TER-ADVENT­MARKT Vöcklabruck

Offi­zi­el­le Ankün­di­gung! Ihre Kai­ser­li­che Hoheit, Kai­ser Maxi­mi­li­an I., lädt die gesam­te Bewoh­ner­schaft im Bezirk anläss­lich der Zele­brie­rung der Vor­weih­nachts­zeit zum 1. MIT­TEL­AL­TER-ADVENT­MARKT ein.

Gefei­ert wird von 25. bis 27. Novem­ber 2022 am Frei­zeit­ge­län­de in Vöck­la­bruck. Besucher:innen erwar­tet ein Advent­dorf mit allem, was das Mit­tel­al­ter zu bie­ten hat: Hand­werk, Schmie­de­kunst, musi­ka­li­sche Unter­hal­tung, Fami­li­en­pro­gramm und natür­lich ist auch für Speis und Trank gesorgt! In der Punsch­ta­ver­ne wer­den mit­tel­al­ter­li­che Spe­zia­li­tä­ten und Heiß­ge­trän­ke serviert.

Beson­de­res High­light: der Gauk­ler-Advent­ka­len­der am Markt­ge­län­de! Jeden Tag ver­ber­gen sich ver­schie­dens­te Über­ra­schun­gen und Auf­füh­run­gen hin­ter 24 Türen. Auf­trit­te von ver­rück­ten Künstler:innen, Niko­laus mit Kram­pus und Engel, rie­si­ge Mario­net­ten und lus­ti­ge Pan­to­mi­me, Feu­er­shows uvm. Hier wer­den die schöns­ten Mär­chen erzählt und erlebt!

Öff­nungs­zei­ten „1. MITTELALTER-ADVENTMARKT“:

25.- 27.11.2022 | FREI­TAG 14:00–22:00 Uhr | SAMS­TAG 11:00–22:00 Uhr | SONN­TAG 11:00–18:00 Uhr

WEB: www.voecklabruck.com/2022/02/mittelalter-adventmarkt-2022/

VÖCK­LA­PUNSCH – Advent­zeit am Stadt­platz in Vöcklabruck

Zum VÖCK­LA­PUNSCH laden heu­er erst­ma­lig die Vöck­la­bru­cker Stadt­platz Gas­tro­no­mie sowie Vöck­la­bru­cker Ver­ei­ne ein: Gesel­li­ges Bei­sam­men­sein, haus­ge­mach­ter Glüh­wein und Punsch, klei­nes Rah­men­pro­gramm an den Wochen­en­den und viel Weih­nachts­stim­mung in den weih­nacht­lich deko­rier­ten Punsch­hüt­ten und Win­ter­scha­ni­gär­ten erwar­ten hier Besucher:innen. An den Wochen­en­den und am Fei­er­tag lädt gemüt­li­ches Rah­men­pro­gramm in Form von Blä­ser­grup­pen und Ver­eins­prä­sen­ta­tio­nen zum Ver­wei­len ein.

Pro­gramm­punk­te zum Vormerken:

Don­ners­tag, 01.12.2022 | Win­ter­zau­ber-Ein­kauf­nacht | 17:00–21:00 Uhr

Diens­tag, 06.12.2022 | Der Niko­laus kommt am Stadt­platz* | ab 18:00 Uhr

*Per­so­na­li­sier­te Niko­laus­sa­ckerl für Kin­der und Enkerl kön­nen ab 01. Dezem­ber 2022 im Tou­ris­mus­bü­ro Vöck­la­bruck abge­ge­ben werden!

Öff­nungs­zei­ten „VÖCK­LA­PUNSCH“:

17.11.2022–23.12.2022 | FR-SA, Fei­er­tag 14:00–22:00 Uhr | SO-DO 16:00–22:00 Uhr

WEB: www.voecklabruck.com/2022/10/voecklapunsch-stadtplatz/

NUSS­ERL­MARKT SCHWANENSTADT

In weih­nacht­li­che Stim­mung kom­men Besucher:innen beim all­seits belieb­ten Nuss­erl­markt in Schwa­nen­stadt!

Von 18.11. bis 23.12.2022 gibt es den gan­zen Advent über immer Frei­tags, Sams­tags sowie am 07.12.22 Punsch, Brat­würs­tel und musi­ka­li­sche Unter­hal­tung direkt am Kirchenplatz.

Pro­gramm­punk­te zum Vormerken:

Mitt­woch, 07.12.2022: Ab 18 Uhr erfreut der Niko­laus alle Kin­der mit sei­nem Besuch und die Perch­ten­grup­pe “Hon­gar Pass” sorgt für schau­ri­ge Stimmung!

Öff­nungs­zei­ten „NUSS­ERL­MARKT“:

18.11.2022–23.12.2022 | FR, SA & 07.12.: 17:00–21:30 Uhr

WEB: www.schwanenstadt.at

MARKT DER ERDE „BIO-WIN­TER­GE­NUSS“

In vor­weih­nacht­li­cher Atmo­sphä­re lädt die Slow-Food Gemein­schaft Vöck­la­bruck am 10. Dezem­ber 2022 ins OKH Vöck­la­bruck zum Markt der Erde „Bio-Win­ter­ge­nuss“ ein. Am Markt gibt es aus­schließ­lich bio­lo­gi­sche Pro­duk­te und krea­ti­ve Auf­merk­sam­kei­ten aus der Regi­on zu entdecken.

Die Pro­duk­te rei­chen dabei von Säf­ten, Essi­gen und Ölen, über Tees, Kräu­ter, Gemü­se und Obst sowie Schnäp­sen, Honig und Eis bis hin zu Lamm‑, Milch- und Getreideprodukten.

Zudem gibt es frisch zube­rei­te­te Gau­men­freu­den, Mehl­spei­sen und Geträn­ke in Bio-Qua­li­tät. Gemüt­lich­keits­fak­tor: hoch!

Öff­nungs­zei­ten „MARKT DER ERDE“:

Sams­tag, 10. Dezem­ber 2022 | 14:00 – 18:00 Uhr

OKH Vöck­la­bruck

WEB: okh.or.at/Veranstaltung-biowintergenuss22

STEHRERHOFADVENT

Brauch­tum und Kunst­hand­werk fin­den Besucher:innen des tra­di­tio­nel­len 25. Advent­markt im Frei­licht­mu­se­um Stehrerhof.

Von Sams­tag, 03. bis Sonn­tag, 04. Dezem­ber 2022 stel­len hier an die 70 Aussteller:innen hoch­wer­ti­ge Kunst­hand­werks­pro­duk­te vor und bie­ten die­ses selbst­ver­ständ­lich auch zum Kauf an.

Für vor­weih­nacht­li­che Stim­mung im wun­der­schö­nen Innen­hof und am gesam­ten Gelän­de sor­gen Musik­grup­pen und Chö­re. Jede Men­ge Weih­nachts­kek­se und wei­te­re Köst­lich­kei­ten für das leib­li­che und see­li­sche Wohl – natür­lich von den Stehrerhofbäur:innen selbst­ge­macht — gibt es in der beheiz­ten Druschhalle.

Infor­ma­tio­nen & Details:

Öff­nungs­zei­ten: 03.–04. Dezem­ber 2022 | jeweils 10:00 – 17:00 Uhr

Ein­tritt: € 2,50 (Kin­der haben frei­en Eintritt)

WEB: www.stehrerhof.at

Wei­te­re Advent­märk­te in der Region:

ADVENT­MARKT SCHLIER­WAND­AL­PA­KAS | 19.11.2022 | Ab 11:00 Uhr | Hof der Schlier­wand­al­pa­kas Ober­thal­heim Kunst­hand­werk, Kuli­na­rik & Alpa­kas hautnah

FAMI­LI­EN GENUSS ADVENT | 04.12.2022 | Ab 10:30 Uhr | Par­zmair Destil­le­rie Schwanenstadt

Abwechs­lungs­rei­ches Rah­men­pro­gramm & Tag der offe­nen Tür der Par­zmair Destillerie

HOF­LA­DEN­AD­VENT­ZAU­BER AM MATHI­ASN­HOF | 08.- 09.12.2022 | 10–18 Uhr Bio­kräu­te­rei Mathi­asn­hof Ottnang

Kuli­na­ri­sche & flo­ra­le Geschenk­ideen, Genuss­mo­men­te, Rezept­ideen & Schaubacken

AMPFL­WAN­GER ADVENT­MARKT | 10.12.2022 | Ab 12:00 Uhr Bre­cher Buch­lei­ten Ampflwang

Kunst­hand­werk, Musik, Thea­ter & Kuli­na­rik | Ab 19 Uhr: Perch­ten­show mit den Wald­zel­ler Woid­tei­f­ln & drei Gastgruppen

ADVENT­KON­ZER­TE

Advent im Arka­den­hof, Irish Christ­mas, ALMA im Stadt­saal Vöck­la­bruck, der Haus­ruck­chor in der Stadt­pfarr­kir­che in Schwa­nen­stadt oder die Weih­nachts­stim­mung im Bre­cher Buch­lei­ten in Ampflwang.

Die Advent­kon­zer­te in der Regi­on Haus­ruck­wald stim­men uns wun­der­bar auf Weih­nach­ten ein und spre­chen mit den ver­schie­de­nen Stil- und Musik­rich­tun­gen ein beson­ders brei­tes Publi­kum an.

ADVENT IM ARKA­DEN­HOF. An gleich vier Sams­ta­gen ver­an­stal­ten die Faust­ball Tigers Vöck­la­bruck Kon­zer­te im Arka­den­hof des Stadt­ca­fés Vöck­la­bruck. Jeweils ab 17:30 gibt es bei frei­em Ein­tritt Punsch, Geträn­ke und Snacks und vier loka­le Bands zum Mit­sin­gen (und tanzen):

26.11.2022 | She‘s the man (Sup­port: Lost Indi­vi­du­als) | 17:30 Uhr | Arka­den­hof Stadt­ca­fé Vöcklabruck

03.12.2022 | Har­ry Aha­mer & Rudi Mangst — Hea­vy Rain | 17:30 Uhr | Arka­den­hof Stadt­ca­fé Vöcklabruck

10.12.2022 | Wil­ly & Poor Boys | 17:30 Uhr | Arka­den­hof Stadt­ca­fé Vöcklabruck

17.12.2022 | Daxner3 & Sup­port | 17:30 Uhr | Arka­den­hof Stadt­ca­fé Vöcklabruck

IRISH CHRIST­MAS. Eine abwechs­lungs­rei­che Klangrei­se durch die Welt eng­lisch­spra­chi­ger Weih­nachts­lie­der und Folk­songs gibt es am 02.12.2022 um 20:00 im Stadt­saal Schwanenstadt.

02.12.2022 | Irish Christ­mas | 20:00 | Stadt­saal Schwanenstadt

ALMA – CHE­RU­BIM. Fern­ab von Advent­markti­dyl­le und Christ­baum­kli­schees haben ALMA ein Pro­gramm ent­wi­ckelt, das den­noch der stil­len Zeit gewid­met ist. C H E R U B I M ist kein gewöhn­li­ches Weih­nachts­kon­zert, es ist eine Ein­la­dung in die Stille.

So still, dass wir unse­re Her­zen schla­gen, und unse­re Nach­barn in Stil­le atmen hören können.

Kar­ten für die­sen und alle wei­te­ren Pro­gramm­punk­te im Stadt­saal Vöck­la­bruck sind im Tou­ris­mus­bü­ro Vöck­la­bruck oder online unter www.kuf.at erhältlich.

15.12.2022 | ALMA — Che­ru­bim | Stadt­saal Vöck­la­bruck | 19:30 Uhr

ADVENT­SIN­GEN HAUS­RUCK­CHOR. Der Haus­ruck­chor Ott­nang-Man­ning lädt ein zum jähr­li­chen Advent­sin­gen in die Stadt­pfarr­kir­che Schwa­nen­stadt ein.

Tickets: www.hausruckchor.at

10.12.2022 | Stadt­pfarr­kir­che Schwa­nen­stadt | 17:00 Uhr

11.12.2022 | Pfarr­kir­che Ott­nang | 16:00 Uhr

WEIH­NACHTS­STIM­MUNG IM BRE­CHER. Danie­la Kon­rad, Her­mann Höl­ler und Julia Scho­bes­ber­ger brin­gen am 17.12.2022 schö­ne Weih­nachts­stim­mung mit Geschich­ten, Musik und Gesang in den Bre­cher Buch­lei­ten. Dazu gibt es eine Krip­pen­aus­stel­lung von Bern­hard Opper­mann. Ein­tritt frei/Freiwillige Spenden.

17.12.2022 | Bre­cher Buchleiten/Ampflwang | 18:00 Uhr

ERLEB­NIS- UND GESCHENK­IDEEN AUS DEM ZAU­BER­HAF­TEN HAUSRUCKWALD

Sie kön­nen sich bei der Fül­le an Erleb­nis­an­ge­bo­ten und Geschenk­ideen nicht ent­schei­den? Wir hel­fen Ihnen ger­ne weiter:

KUL­TUR. Für Kulturliebhaber:innen eig­nen sich die Kul­tur­gut­schei­ne des OKH Vöck­la­bruckS oder Gut­schei­ne für die Ver­an­stal­tun­gen im Vöck­la­bru­cker Stadt­saal her­vor­ra­gend. Beim Film­club Schwa­nen­stadt gibt es „KINO­ME­TER“ Gut­schei­ne für die Film­auf­füh­run­gen, die immer mon­tags im Kino Schwa­nen­stadt statt­fin­den. Und auch Gut­schei­ne für das Bil­dungs­an­ge­bot im Maxi­mi­lian­haus in Att­nang-Puch­heim sind eine wun­der­schö­ne Auf­merk­sam­keit – nicht nur zu Weihnachten.

FREI­ZEIT. Die Viel­falt unse­rer Regi­on ver­schen­ken geht am bes­ten mit Erleb­nis­gut­schei­nen unse­rer Betrie­be. Hier eine Aus­wahl an Erleb­nis ‑und Geschenkideen:

3‑tägiges Dampf­lok­se­mi­nar ÖGEG | Ampflwang

| Ampflwang Erleb­nis­gut­schein Haus­ruck­park | Ampflwang

| Ampflwang Erleb­nis­gut­schein Flos­se Aben­teu­er­land | Ampflwang

| Ampflwang Sai­son­kar­te Obra Kin­der­land | Neukirchen/Vöckla

| Neukirchen/Vöckla Klet­ter­gut­schein im Del­ta Sport­park | Vöcklabruck

| Vöcklabruck Piz­za­kurs De Miche­le | Vöcklabruck

Top­Tipp für alle Reit­fans: Gut­schei­ne für Reit­stun­den, Reit­kur­se oder Rei­ter­camps in unse­ren Reit­be­trie­ben in der Region:

Reit­zen­trum Haus­ruck­hof | Ampflwang

| Ampflwang Reit- und Fahr­stall Poll­ham­mer | Ampflwang

| Ampflwang Pfer­de­hof Koa­ser Minerl | Ampflwang

| Ampflwang Sun­si­de Ranch | Zell/Pettenfirst

| Zell/Pettenfirst Reit­stall Vöck­la­bruck | Vöcklabruck

| Vöcklabruck Reit­stall Gru­ber | Attnang-Puchheim

KULI­NA­RIK. Geschenk­kör­be, Kuli­na­rik­gut­schei­ne, Cand­le-Light Din­ner und Gour­met­aben­de, Hof­füh­run­gen, Ver­kos­tun­ge uvm. Dies ist nur eine klei­ne Aus­wahl an Geschenk­ideen, die die Produzent:innen und Gas­tro­no­mie­be­trie­be aus dem Haus­ruck­wald bie­ten. Eine Lis­te mit Betrie­ben und Geschenk­ideen fin­den Sie auf der Web­site des Tou­ris­mus­ver­ban­des unter www.tourismus-hausruckwald.at/shop/geschenkideen

THINK GLO­BAL, SHOP LOCAL!

DREI STÄD­TE, DREI GUT­SCHEI­NE, 300x KLEIN­STADT­ER­LEB­NIS SCHENKEN.

Die Ein­kaufs­gut­schei­ne unse­rer drei Haus­ruck­wald-Klein­städ­te Att­nang-Puch­heim, Schwa­nen­stadt und Vöck­la­bruck erfreu­en sich seit Jah­ren gro­ßer Beliebt­heit und eig­nen sich auch als Geschenk für Mitbarbeiter:innen und Kund:innen hervorragend.

Und noch ein Geheim­tipp: Beson­de­re Vor­freu­de berei­tet ent­spann­tes Weih­nachts­shop­ping z.B. am 08. Dezem­ber und an den lan­gen Ein­kaufs­sams­ta­gen, ver­bun­den mit einem gemüt­li­chen Früh­stück davor oder einem Besuch am Christ­kindl­markt als Beloh­nung danach.

Ver­kaufs­stel­len, Infor­ma­tio­nen & Gut­schein­part­ner­be­trie­be fin­den Sie hier:

VÖCK­LA­BRUCK: www.voecklabruck.com / Tou­ris­mus­bü­ro Vöcklabruck

ATT­NANG-PUCH­HEIM: www.awa-aktiv.at/phoenix / Tou­ris­mus­bü­ro Attnang-Puchheim

SCHWA­NEN­STADT: www.schwanenstadt.at/WIRTSCHAFT/SehrGutscheine / Tou­ris­mus­bü­ro Schwanenstadt

THE­MEN­FAHR­TEN MIT DER MUSE­UMS­BAHN IN AMPFLWANG

Im Flair der 70er Jah­re geht es am 26.11.2022 mit dem Nost­al­gie­son­der­zug aus dem Lok­park der ÖGEG von Ampfl­wang auf nach Wien zum Christkindlmarkt!

Alles ein­stei­gen heißt es am 26.11.2022 um 07:45 am Bahn­hof der ÖGEG in Ampfl­wang. Der Son­der­zug macht Halt in Timel­kam, Vöck­la­bruck, Att­nang-Puch­heim, Wels und Linz und trifft um ca. 11:50 am Wie­ner West­bahn­hof ein. Im Spei­se­wa­gen und in der 1. Klas­se erwar­ten die Fahr­gäs­te Früh­stück und wei­te­re Köst­lich­kei­ten, Punsch und Glüh­wein gibt es natür­lich auch. Vom Wie­ner West­bahn­hof geht es in einer Nost­al­gie­stra­ßen­bahn zu den schöns­ten Advent­märk­ten der Stadt und auf der Rück­fahrt nach Ampfl­wang gibt es zur Stär­kung Gulasch & Co.

Vor­läu­fi­ger Fahrplan

Abfahrt Ampfl­wang 07:45

Timel­kam 08:20 — Vöck­la­bruck 08:25 — Att­nang-Puch­heim 08:35 — Wels 08:45 — Linz 09:15

Ankunft Wien West­bahn­hof 11:50

Rück­fahrt ab Wien West­bahn­hof um ca. 18:40

Tickets & alle Details: https://www.oegeg.at/…/termine-normalspur-museum…/

Wei­te­re The­men­fahr­ten im Advent im ÖGEG-Lok­park in Ampflwang:

Niko­lo­fahrt auf der Muse­ums­bahn Ampfl­wang-Timel­kam: 3. & 4. Dezem­ber 2022

Mit dem „Roten Blitz“ zum Ster­nen­ad­vent-Markt nach Zell am See: 10. Dezem­ber 2022

KIN­DE­RAD­VENT IM STADT­SAAL VÖCKLABRUCK

Der Vöck­la­bru­cker Stadt­saal ver­wan­delt sich von 25.–26.11.2022 in eine Weih­nachts­werk­statt und bie­tet somit die per­fek­te Ein­stim­mung auf das Christ­kind für die gan­ze Familie!

Es wird gemalt, gebas­telt und geba­cken! Beim Ker­zen­zie­hen ent­ste­hen die schöns­ten Geschen­ke und auch süße Über­ra­schun­gen dür­fen nicht fehlen.Am Frei­tag, 25.11.22 um 15:30 Uhr gas­tiert außer­dem das Ensem­ble des Musik­thea­ter­stu­di­os der Anton Bruck­ner Pri­vat­uni­ver­si­tät Linz mit der Kin­der­oper Hän­sel und Gre­tel von Engel­bert Hum­per­dinck im Stadtsaal.Das Pup­pen­thea­ter Sin­dri sorgt am Sams­tag, 26.11.22 um 14:00 Uhr mit dem Pro­gramm Kas­perl und die Glo­cke Klin­ge­ling für lus­ti­ge und span­nen­de Stimmung.

Der Ein­tritt zum „Kin­de­rad­vent“ ist frei, für Bas­tel­ma­te­ria­li­en ist ein Kos­ten­bei­trag zu leisten.Karten für „Hän­sel und Gre­tel“ und „Kas­perl“ sind im Tou­ris­mus­bü­ro Vöck­la­bruck bzw. online unter www.kuf.at erhältlich.

25.11.2022 | Kin­de­rad­vent Tag 1 | 14:00 – 18:00 Uhr | Stadt­saal Vöcklabruck

26.11.2022 | Kin­de­rad­vent Tag 2 | 10:00 – 17:00 Uhr | Stadt­saal Vöcklabruck