Zauberhaftes Weihnachts-Ambiente im alten Puchheimer Schloss

Die Stadt­ge­mein­de und der Tou­ris­mus­ver­band Haus­ruck­wald laden Sie zusam­men mit dem Maxi­mi­lian­haus und mit Unter­stüt­zung der Gale­rie Schloss Puch­heim, der Lan­des­mu­sik­schu­le Att­nang-Puch­heim und Mobi­lis am letz­ten Novem­ber­wo­chen­en­de zum tra­di­ti­ons­rei­chen Advent­markt im Schloss Puchheim.

Im wun­der­schö­nen Schlos­sam­bi­en­te wird am 1. Adv­ent­wo­chen­en­de eine viel­sei­ti­ge Aus­stel­lung geboten:

Kunst­hand­werk live: sehen Sie den Aus­stel­lern live dabei zu, wie sie wun­der­schö­ne Stü­cke erschaf­fen. Unse­re Klas­si­ker wer­den heu­er durch vie­le neue Kunst­hand­werks­aus­stel­ler erwei­tert. Im Maxi­mi­lian­haus und auch im Fest­saal der Lan­des­mu­sik­schu­le kön­nen Sie stau­nen und beob­ach­ten, wie die ver­schie­de­nen Tech­ni­ken funk­tio­nie­ren, zB. Drech­seln, Glas­bla­sen, Wei­den flech­ten und vie­les mehr!

Bun­tes Rah­men­pro­gramm mit Alpa­kas und Live-Musik

Im Schloss­hof bie­ten orts­an­säs­si­ge Ver­ei­ne win­ter­li­che Köst­lich­kei­ten und Geträn­ke, es gibt Alpa­kas zu Bestau­nen und musi­ka­lisch stimmt uns die Huber­tus­mu­sik, Schü­ler der Lan­des­mu­sik­schu­le und unser Stadt­chor auf den Advent ein.Das Kin­der­pro­gramm ver­setzt auch die Jüngs­ten in weih­nacht­li­che Stim­mung, mit Spie­len, Bas­teln und Kek­se backen. Natür­lich kommt an die­sem Wochen­en­de auch der Niko­laus zu den bra­ven Kindern!

Las­sen Sie sich in vor­weih­nacht­li­che Stim­mung ver­zau­bern: Am Sams­tag, 26.11. von 13:00 bis 19:00 Uhr und am Sonn­tag, 27.11. von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Ein­tritt: € 3,- (Kin­der bis 16 J. sowie Per­so­nen mit Behin­der­ten­pass inkl. Begleit­per­son frei)