10. Perchtengroßlauf im Jahr 2022 mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen-10.12 um 18:18 in der Marktstrasse in Altmünster

Auf­grund der nega­ti­ven Medi­en­be­rich­te der letz­ten Wochen haben Obmann Chris­ti­an Schall­mei­ner und sei­nem Stell­ver­tre­ter bewo­gen, einen klä­ren­den Schritt nach vor­ne zu machen. Am 10.12.2022 fin­det in Alt­müns­ter der bereits tra­di­tio­nel­le Perch­ten­groß­lauf statt. Bei die­sem neh­men 32 Gruppen/Passen mit etwa 500 Läu­fern teil.

„Alle teil­neh­men­den Pas­sen, haben sich an unse­re stren­gen Regeln zu hal­ten, etwa Alko­hol­ver­bot oder Ruten­ver­bot. Wenn sich auch nur ein Läu­fer nicht dar­an hält, oder sich dane­ben benimmt, dann wird sofort die gesam­te Pass von der Ver­an­stal­tung gesperrt!“ erklärt Chris­ti­an Pumberger.

Aber laut lau­fend und wild ges­ti­ku­lie­ren ist schon gestat­tet, denn es soll ja ein höl­li­sches Spek­ta­kel sein.Die „Tau­rus Pass“, Tau­rus kommt aus dem Latei­ni­schen und bedeu­tet Stier, wur­de im Jahr 2000 gegrün­det und hat sich zum Ziel gesetzt, das Perch­ten­brauch­tum in der über­lie­fer­ten Form zu erhal­ten und an die kom­men­den Genera­tio­nen wei­ter­zu­ge­ben. Daher sind auch sehr vie­le jun­ge Perch­ten­läu­fer in der Pass zu finden.Christian Schall­mei­ner betont: „Unse­re Läu­fer sind alle sehr erfah­ren und beto­nen immer wie­der unse­re Kin­der­freund­lich­keit, vor uns braucht sich nie­mand fürchten!“

Trotz all dem, gibt es auch für die Zuschau­er eini­ge Hin­wei­se, um das Spek­ta­kel sicher zu gestalten:

Zieht nicht an den Hör­nern der Läu­fer oder deren Aus­rüs­tung, das kann für den Dar­stel­ler äußerst gefähr­lich werden. Nicht an den Absper­run­gen fest­hal­ten, hier ist Ver­let­zungs­ge­fahr für den Zuschau­er möglich Kin­der, spe­zi­ell die Klei­ne­ren nicht direkt an der Absper­rung ste­hen las­sen; ent­we­der an die Hand neh­men, oder auf die Schul­ter setzen. Wer vor­ne an der Absper­rung ste­hen will, muss sich bewusst sein, dass es in die­sem Bereich schon etwas wil­der her­ge­hen kann.

Die Läu­fer haben nur ein­ge­schränk­te Sicht und kön­nen daher das Umfeld nicht so genau wahr­neh­men, daher auch als Zuschau­er Vor­sicht wal­ten las­sen, um unnö­ti­ge Ver­let­zun­gen zu vermeiden!Am 10.12.2022 um 18:18 Uhr geht das Höl­len­spek­ta­kel, der 10. Perch­ten­groß­lauf, in Alt­müns­ter in der Markt­stras­se los.Im Anschluss, etwa 20:20 Uhr beginnt im alten Feu­er­wehr­de­pot die After­show-Par­ty mit DJ Ryan Housewell.

In die­sem Sin­ne wünscht Euch die Tau­rus Pass ein erleb­nis­rei­ches und schau­ri­ges Spektakel