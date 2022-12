6. Mondseelandcup 2022/2023-Charity Rennen für Roman Aichinger 21.01.2023 Start 10.00 Uhr Skilift Oberaschau / Oberwang

Roman Aichin­ger ist 23 Jah­re jung und hat­te im Juli 2021 einen schwe­ren Motorradunfall.

Roman wohnt mit sei­ner Mut­ter und sei­nen bei­den jün­ge­ren Brü­dern 16 und 18 Jah­re alt, in Mond­see. Nach der Matu­ra an der HAK Neu­markt und sei­nem Zivil­dienst, begann er in Linz Wirt­schafts­in­for­ma­tik zu stu­die­ren.Lei­der wur­de er durch die­sen Unfall aus sei­nem Leben geris­sen. Auf­grund eines schwe­ren Schä­del-Hirn-Trau­ma sitzt Roman der­zeit im Roll­stuhl und ist auf viel Hil­fe ange­wie­sen, er ist in sei­ner Bewe­gung stark ein­ge­schränkt. Durch sei­nen Ehr­geiz hat er schon wie­der viel erlernt.Um Roman die Chan­ce auf ein selbst­stän­di­ges Leben zu ermög­li­chen,

wer­den vie­le The­ra­pien not­wen­dig sein.Damit er bei sei­ner Fami­lie woh­nen kann sind eini­ge Umbau­ten unum­gäng­lich. Auch ein neu­er Roll­stuhl wird in abseh­ba­rer Zeit

benö­tigt.

6. Mond­see­land­cup 2022/2023

Aus­tra­gungs­ort: Ski­lift Ober­aschau / Ober­wang

Renn­ter­mi­ne: 14.01.2023 / 21.01.2023 / 04.02.2023 Start­zeit 10.00 Uhr

kein Renn­an­zug / kei­ne 2 Paar Ski

Anmel­dung nur per E‑Mail mög­lich. Aus­schrei­bung und nähe­re Details unter:

www.sportunion-oberwang.at

Tom­bo­la Los­ver­kauf MIT TOL­LEN SACH­PREI­SEN vor den Rennen

Wenn auch Sie Roman unter­stüt­zen möch­ten:

Spen­den­kon­to Roman

AT 93 3432 2000 0192 4471