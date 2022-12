Adventangebote der kath. Pfarre Vöcklabruck im Jahr 2022

Weih­nach­ten steht vor der Tür, stres­sig geht es meist her. Das Fach­team „Glau­ben heu­te“ der Pfar­re bie­tet dazu einen Gegen­pol eine Woche vor Weih­nach­ten: Ein offe­nes gemein­sa­mes Sin­gen von Advent und Weih­nachts­lie­dern in ein­fa­chen Sät­zen mit unse­rem Kir­chen­chor­lei­ter Sebas­ti­an Aigner am Sams­tag, 17.12.22 um 17.00 Uhr im Pfarr­saal. Jede und jeder kann mit­sin­gen oder sich auch ein­fach nur die Lie­der anhö­ren kom­men. Zwi­schen­durch und danach gibt es Tee und Kek­se und ein gemüt­li­ches und besinn­li­ches Zusam­men­sein, mit schö­ner Musik und guten Gesprächen.

Auch heu­er gibt es in der Stadt­pfarr­kir­che wie­der eine advent­li­che Geschich­te für Kin­der. Ein Audio­stift wird an die Bil­der gehal­ten und erzählt dann die Geschich­te von Helen‘s gro­ßer Freu­de und dem klei­nen Äffchen.

Wir fol­gen dem Stern

Im Innen­hof unse­res Pfarr­ho­fes hat Lisa Schaum­ber­ger mit ihrer Fami­lie einen ganz beson­de­ren Weg umge­setzt: „Auf­bre­chen nach Weih­nach­ten — vom Dun­kel zum Licht“ Ganz herz­li­che Ein­la­dung, sich auf die­se medi­ta­ti­ve Gestal­tung ein- und davon berüh­ren zu lassen!



Wald­weih­nacht für Fami­li­en und Kinder

Der Kin­der­lit­ur­gie­kreis lädt zu die­ser kur­zen (kin­der­wa­gen­taug­li­chen) Wan­de­rung durch den Pfarr­er­wald in Vöck­la­bruck, bei der an ver­schie­de­nen Sta­tio­nen die Geschich­te: Die vier Lich­ter des Hir­ten Simon erzählt wird. Ter­min: Sonn­tag, 18. Dezem­ber, 16.00 Uhr beim Park­platz Laufstrecken/Gerichtsbergstraße.

Advent­stun­de in der Pfarrbücherei:

Um im Advent für kur­ze Zeit inne­zu­hal­ten, zur Ruhe zu kom­men und für einen klei­nen Moment dem Tru­bel der Vor­weih­nachts­zeit zu ent­flie­hen, lädt das Büche­rei­team der Pfar­re zu einer besinn­li­chen Advent­stun­de für Erwach­se­ne in die Pfarr­bü­che­rei mit weih­nacht­li­chen Geschich­ten, Tee und Kek­sen am 15. Dezem­ber von 18–19 Uhr ein.

Rora­te und Abend der Barmherzigkeit

Am Mitt­woch 21. Dezem­ber wird um 6.30 Uhr in der Stadt­pfarr­kir­che eine Rora­te bei Ker­zen­licht gefei­ert und am Abend des­sel­ben Tages (eben­falls in der Stadt­pfarr­kir­che) zum Abend der Barm­her­zig­keit mit Musik, Gebet, Stil­le, Segen und Wort Got­tes eingeladen.