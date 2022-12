Almtaler Umweltpreis für Unternehmen 2023

Die Jun­ge Wirt­schaft Alm­tal und die WKO Gmun­den orga­ni­sie­ren gemein­sam mit der LEA­DER-geför­der­ten Initia­ti­ve „Scharn­stein spart Müll“ den Alm­ta­ler Umwelt­preis für alle Unter­neh­men mit Sitz in den Gemein­den Scharn­stein, St. Kon­rad und Grünau.

Unter­neh­men kön­nen ohne Ein­schrän­kung alle umge­setz­ten bzw. zumin­dest bereits begon­ne­nen Umwelt ‑Pro­jek­te aus ALLEN Berei­chen wie z.B. „Ener­gie spa­ren“, „Müll­re­du­zie­rung“, „Res­sour­cen spa­ren“, „umwelt­freund­li­che Mobi­li­tät“, „Bewusst­seins­bil­dung“,… einreichen.Die Bewer­tung der Pro­jek­te erfolgt durch eine 4‑köpfige Fach­ju­ry. Für die teil­neh­men­den Unter­neh­men win­ken tol­le Preise.

Der Alm­ta­ler-Umwelt­preis wird in den 4 Kate­go­rien „EPU“, „Unter­neh­men 1–50 Mit­ar­bei­te­rIn­nen“, „Unter­neh­men über 50 Mit­ar­bei­te­rIn­nen“ und in der Son­der­ka­te­go­rie „Lehr­lin­ge“ verliehen.Nähere Details samt Teil­nah­me­be­din­gun­gen und Anmel­de­for­mu­lar erhal­ten alle Unter­neh­men mit Sitz in den Gemein­den Scharn­stein, St. Kon­rad und Grün­au Anfang 2023 per Mail gesendet.Die gro­ße Preis­ver­lei­hung wird am 17.5.2023 in Scharn­stein statt­fin­den und soll – nicht zuletzt dank groß­ar­ti­ger Tom­bo­la­prei­se – neben den Unter­neh­men auch vie­le Inter­es­sier­te aus der Bevöl­ke­rung anzie­hen und auch eine ent­spre­chen­de Medi­en­prä­senz bieten.

Die bei­den Initia­to­rin­nen des Umwelt­prei­ses, Sophie Witt­mann (Orts­vor­sit­zen­de JW Alm­tal) und Michae­la Maix-Manahl („Scharn­stein spart Müll“) sind über­zeugt, dass es einer­seits drin­gend an der Zeit ist, die vie­len tol­len Pro­jek­te und Bemü­hun­gen, die in die­sem Bereich bereits von den Alm­ta­ler Unter­neh­men umge­setzt wer­den, end­lich vor den Vor­hang zu holen und der brei­ten Bevöl­ke­rung zu prä­sen­tie­ren und ande­rer­seits, die Alm­ta­ler Bestre­bun­gen und Ideen wei­ter zu unter­stüt­zen und voranzutreiben.

„Wir freu­en uns auf zahl­rei­che Ein­rei­chun­gen und vie­le teil­neh­men­de Betrie­be. Der Alm­ta­ler Umwelt­preis ist eine gro­ße Chan­ce, Bemü­hun­gen im Bereich Umwelt zu zei­gen und aus­zu­zeich­nen!“, unter­streicht WKO Bezirks­stel­len­lei­ter Robert Ober­frank die­se Initiative.