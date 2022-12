Auto überschlug sich bei Eisglätte

Glimpf­lich ende­te am spä­ten Mitt­woch­abend ein Ver­kehrs­un­fall auf der B144 Gmun­de­ner Stra­ße, punkt­ge­nau an der Gemein­de­gren­ze zwi­schen Laa­kir­chen und Roit­ham am Traunfall.

Ein Auto­len­ker kam auf der eis­glat­ten Fahr­bahn der B144 Gmun­de­ner Stra­ße von der Stra­ße ab, fuhr über eine Böschung, anschlie­ßend kipp­te das Unfall­fahr­zeug zur Sei­te und kam in Sei­ten­la­ge — punkt­ge­nau an der Gemein­de­gren­ze zwi­schen Laa­kir­chen und Roit­ham am Traun­fall — lie­gend zum Still­stand. Die Ein­satz­kräf­te zwei­er Feu­er­weh­ren wur­den zur Men­schen­ret­tung alar­miert. Der Unfall­len­ker über­stand den Unfall augen­schein­lich unver­letzt. Die Feu­er­wehr führ­te die Ber­gung des Unfall­fahr­zeu­ges durch.

Die B144 Gmun­de­ner Stra­ße war zwi­schen Laa­kir­chen und Roit­ham am Traun­fall für etwa eine Stun­de nur ein­spu­rig befahr­bar. Die Feu­er­wehr lei­te­te den Ver­kehr abwech­selnd an der Ein­satz­stel­le vorbei.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber