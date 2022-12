Bei Kontrolle Joint und Schreckschusswaffe sichergestellt

Die Poli­zei hat Sonn­tag­abend bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le einen Dro­gen und eine Schreck­schuss­waf­fe sichergestellt.

Am 25. Dezem­ber 2022 gegen 21:30 Uhr wur­den in Nuß­dorf am Atter­see Ver­kehrs­kon­trol­len durch­ge­führt. Dabei hielt die Poli­zei­strei­fe einen Pkw an, in dem sich zwei Per­so­nen befan­den. Da sich bei­de äußerst auf­fäl­lig ver­hiel­ten, kon­trol­lier­ten die Beam­ten die Insas­sen genauer.

Beim 18-jäh­ri­gen Bei­fah­rer konn­te dabei ein auf­rech­tes Waf­fen­ver­bot eru­iert und bei einer Durch­su­chung eine Schreck­schuss­pis­to­le im Hosen­bund fest­ge­stellt und auf­grund sei­nes auf­rech­ten Waf­fen­ver­bo­tes sicher­ge­stellt wer­den. Zudem hat­te der 18-Jäh­ri­ge drei Joints bei sich, die eben­falls sicher­ge­stellt wur­den. Er wird ange­zeigt, so die Polizei.