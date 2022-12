Ehrungsabend in Laakirchen für ausgeschiedene Stadt- und Gemeinderäte

Als Dank und Aner­ken­nung lud die Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen am Diens­tag, dem 22. Novem­ber 2022 alle lang­ge­dien­ten und bereits aus­ge­schie­de­nen Stadt- und Gemeinderäte/innen zu einem Ehrungs­abend in das Kul­tur- und Ver­an­stal­tungs­zen­trum ALFA.

In fest­li­cher Atmo­sphä­re über­reich­te Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger im Bei­sein des amtie­ren­den Stadt­ra­tes den ehe­ma­li­gen Funk­tio­nä­rin­nen und Funk­tio­nä­ren für ihre lang­jäh­ri­ge Tätig­keit in der Kom­mu­nal­po­li­tik ver­schie­de­ne Ehren­zei­chen und Ver­dienst­me­dail­len. Beson­ders lan­ge enga­gier­ten sich Franz Huf­nagl mit 42 Jah­ren und Ing. Johann Treml mit 36 Jah­ren im Gemein­de- bzw. Stadt­rat. Sie erhiel­ten das Ehren­zei­chen in Gold, die höchs­te ver­lie­he­ne Aus­zeich­nung an die­sem Abend. Auch Rena­te Try­bek und Wal­traud Mül­ler stan­den mit 30 bzw. 40 Jah­ren als Gemein­de­rä­tin­nen beson­ders lan­ge im Diens­te der Bevöl­ke­rung, ihnen wur­de wie Heinz Stadl­mayr das Ehren­zei­chen in Sil­ber verliehen.

„Es ist nicht selbst­ver­ständ­li­che sich so lan­ge für das Gemein­wohl ein­zu­set­zen. Ich bedan­ke mich bei jedem ein­zel­nen für das erbrach­te Enga­ge­ment“, so Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feichtinger.

Für ihren lang­jäh­ri­gen Ein­satz im Gemein­de­rat geehrt wur­den weiters:

Ehren­zei­chen in Gold: Franz Huf­nagl, Ing. Johann Treml

Ehren­zei­chen in Sil­ber: Heinz Stadl­mayr, Rena­te Try­bek, Wal­traud Müller

Ver­dienst­me­dail­le in Gold: Phil­ipp Scherer

Ver­dienst­me­dail­le in Sil­ber: Anton Beiß­kam­mer, Lic. Vasi­le Dorol­ti, Peter Lett­ner, Andre­as Stadl­mayr, Edu­ard Hofst­öd­ter, Anna Wie­ser, Johann Rutz­in­ger, Ing. Wal­ter Schmidt

Ver­dienst­me­dail­le in Bron­ze: Wal­ter Forst­in­ger, Micha­el Magie­ra, Fried­rich Gat­tin­ger, Dkfm. Franz Grillberger