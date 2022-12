Frau in der Wirtschaft Gmunden ging auf die Pirsch-Besuch im Boutique Hotel „Zum Goldenen Hirschen“

Mit größ­tem Respekt vor Tra­di­tio­nen und enor­mer Lie­be zum Detail schuf Archi­tek­tin Inge Krebs-Hin­ter­wirth — in einer wirt­schaft­lich sehr her­aus­for­dern­den Zeit — mit ihrem Bou­tique Hotel einen Ort für Inspi­ra­ti­on, Ent­span­nung und Hochgenuss.

Gemein­sam mit Geschäfts­füh­rer Micha­el Bau­er setzt Krebs-Hin­ter­wirth die Phi­lo­so­phie des Hau­ses „frisch, etwas wild und wun­der­bar“ um. Davon konn­ten sich FidW-Vor­sit­zen­de Clau­dia Hin­din­ger und zahl­rei­che Unter­neh­me­rin­nen bei einem Besuch des Tra­di­ti­ons­hau­ses in Gmun­den über­zeu­gen. Bereits seit 1624 wer­den hier in der Traun­see­stadt Gäs­te emp­fan­gen. Nun begeis­tert seit die­sem Jahr der Gol­de­ne Hirsch mit einem neu­en Auf­tritt und einer Küche, die regio­na­le Pro­duk­te mit Tra­di­ti­on und Inno­va­ti­on in Ein­klang bringt.

Clau­dia Hin­din­ger bedank­te sich bei der beherz­ten Unter­neh­me­rin und ihrem Team für die geleb­te und erleb­te Gast­freund­schaft, mit der die­ser Netz­werk­abend von Frau in der Wirt­schaft zu einem vol­len Erfolg wurde.