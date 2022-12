Gelungene Nikolaus-Aktion von „Gschwanddt für Menschen”

Anfang Dezem­ber — beson­ders rund­um 5. und 6. Dezem­ber — wird in unse­ren Brei­ten­gra­den in der Vor­weih­nachts­zeit das Fest des Hl. Niko­laus began­gen oder bes­ser gesagt “Der Niko­laus kommt”. Ein Tra­di­ti­on im eigent­li­chem Ursprung weni­ger dem Lob, Tadel oder gar Bestra­fung, son­dern vor allem, auf die Nächs­ten­lie­be und das gegen­sei­ti­ge Freu­de berei­ten, geschicht­lich zurück zu füh­ren ist.

“Gschwandt für Men­schen” (GfM) orga­ni­sier­te für die ukrai­ni­schen Ver­trie­be­nen in der Gemein­de eine Niko­laus-Akti­on. Sie wur­den in ihren Unter­künf­ten in Gschwandt besucht, in Sum­me 10 Besu­che bei den Geflüch­te­ten und ihren Quar­tier­ge­bern zuhau­se. Oskar Bau­er von GfM, schlüpf­te ins Niko­lo-Kos­tüm mit Stab, Mitra (Müt­ze) und allem was sonst dazu gehört. Die Stim­mung vor­weih­nacht­lich besinn­lich. Sowohl in deut­scher als auch ukrai­ni­scher Spra­che wur­den gemein­sam Geschich­ten vorgelesen.

Einer­seits die Geschich­te des Hei­li­gen Niko­laus von Myra (heu­ti­ge Tür­kei), der im 4. Jahr­hun­dert n. Chr. wirk­te und heu­te sowohl im katho­li­schen Glau­ben als auch in der Ost­kir­che glei­cher­ma­ßen gefei­ert und ver­ehrt wird. Ande­rer­seits die Geschich­te über die­sen wohl weit­ge­läu­figs­ten Bischof mit den “3 gol­de­nen Kugeln”.

Gespann­tes Lau­schen in den Gschwandt­ner Wohn­zim­mern, Lächeln in den Gesich­tern. Oben­drein spen­de­te GfM Niko­laus-Säck­chen, wel­che über­reicht wur­den, wobei man vor allem aber auf die bei­geleg­ten Ein­kaufs­gut­schei­ne gro­ßen Wert leg­te, um die Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­ner kon­kret in ihrem all­täg­li­chen Leben unter­stüt­zen zu kön­nen. Ein gemüt­li­cher Abend­aus­klang, fand bei der Fami­lie Resch statt.

Zufrie­den blick­ten die Ver­an­stal­ter und Orga­ni­sa­to­ren auf die Akti­on zurück und man hofft etwas Freu­de geschenkt zu haben. So wie es ja der Sinn die­ses Fes­tes sein soll­te und der Mann aus Myra einst getan hat. Die Bil­der sagen ohne­dies Worte!