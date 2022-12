Holzhaus in Attnang-Puchheim ging in Flammen auf

Ein Holz­haus ist am spä­ten Don­ners­tag­abend in Att­nang-Puch­heim in Flam­men auf­ge­gan­gen. Feu­er­weh­ren, Ret­tungs­dienst und Poli­zei waren im Einsatz.

Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr wur­den am spä­ten Don­ners­tag­abend zu einem Brand eines Wohn­hau­ses nach Att­nang-Puch­heim alar­miert. Ein klei­ne­res Holz­haus stand beim Ein­tref­fen der Feu­er­wehr nahe­zu in Voll­brand. Das Feu­er konn­te zwar rasch ein­ge­dämmt wer­den, bis letz­te Glut­nes­ter abge­löscht waren, waren aller­dings zahl­rei­che Kräf­te der Feu­er­wehr im Ein­satz. Meh­re­re Per­so­nen wur­den vom Ret­tungs­dienst vor Ort betreut.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber