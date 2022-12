Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Pfaffing durfte Friedenslicht holen

Die Jugend­grup­pe der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Pfaf­fing durf­te heu­er das Frie­dens­licht am 20.12.2022 für den Bezirk Vöck­la­bruck in Sankt Flo­ri­an in Emp­fang nehmen.

Heu­er konn­te das Frie­dens­licht wie­der in gewohn­ter Wei­se, mit Teil­nah­me der gan­zen Jugend­grup­pe und Ein­marsch in die Stifts­kir­che, über­ge­ben wer­den. Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant Wolf­gang Huf­nagl, die Abschnitts­kom­man­dan­ten Han­nes Nie­der­mayr und Alo­is Donin­ger, der Ver­ant­wort­li­che für Jugend­ar­beit im Bezirk Vöck­la­bruck Andre­as Schind­lau­er mit den Ober­amts­wal­tern Karl-Heinz Hütt­mai­er und Tho­mas Höll­nstei­ner, die Jugend­grup­pe Pfaf­fing mit Kom­man­dant Rein­hard Scheibl, Kom­man­dant Stell­ver­tre­ter Ste­fan Leh­ner, Kas­sier Öttl Bern­hard und Jugend­be­treue­rin Bet­ti­na Unger wohn­ten die­ser Frie­dens­licht­fei­er mit anschlie­ßen­der Über­ga­be an die Jung­feu­er­mit­glie­der in der beein­dru­cken­den Stifts­kir­che in Sankt Flo­ri­an bei.

Es kann somit von Pfaf­fing aus in die Abschnit­te und an die Feu­er­weh­ren im Bezirk Vöck­la­bruck wei­ter­ge­ge­ben werden.