Kiwanisabend in Bad Ischl mit Jimmy Petterson

Der KIWA­NIS Club Juni­or zu Ischl star­te­te in sein Herbst-/ Win­ter­pro­gramm mit einem net­ten Vor­trags­abend mit Jim­my Pet­ter­son im Spar­kas­sen­saal Bad Ischl.

In einer unter­halt­sa­men Bild‑, Film- und Musik­show prä­sen­tier­te der Wel­ten­bumm­ler und Ski­fah­rer, sei­ne Ski­fahr-Erfah­run­gen, die er rund um den Glo­bus gemacht hat.Man glaubt nicht, wel­che wit­zi­gen Ski­lift­kon­struk­tio­nen es auf der Welt gibt. Vom Seil­lift ohne Hal­te­run­gen, für den man einen Spe­zi­al­hand­schuh benö­tigt, um sich fest­hal­ten zu kön­nen bis hin zum fehl­kon­stru­ier­ten Tel­ler­lift, der den Ski­fah­rer vom Boden abhe­ben lässt; von Wan­de­run­gen (mit Ski­ern) durch den Urwald bis zum Ski­lauf auf Hawaii. Von Volks­tän­zen in Nord-Korea bis zu wun­der­ba­ren Abfahr­ten im Iran. Jim­my Pet­ter­son hat vie­les erlebt und prä­sen­tier­te es sehr unterhaltsam.Für die kuli­na­ri­sche Ver­sor­gung im gemüt­li­chen Rah­men war gesorgt.

Kiwa­nis Juni­or zu Ischl wer­den-wie bis vor 2 Jah­ren üblich-am 08.12.2022 wie­der in Bad Ischl unter­wegs sein, um Kiwa­nis-Krap­fen zu ver­kau­fen. Wenn Sie also fesche Män­ner in blau­en Kiwa­nis­ja­cken sehen, kau­fen Sie Krap­fen zur Unter­stüt­zung von Kin­dern in der Region.