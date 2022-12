Mann vom Zug erfasst

Ein Fuß­gän­ger ist am Diens­tag in Timel­kam von einem Zug erfasst und zur Sei­te geschleu­dert worden.

Der 23-jäh­ri­ge Mann aus Timel­kam ging am 20. Dezem­ber 2022 gegen 17:00 Uhr zu Fuß ent­lang der Glei­se der West­bahn. Im Gemein­de­ge­biet Timel­kam, wur­de der 23-Jäh­ri­ge von dem aus Rich­tung Salz­burg kom­men­den Zug, wel­cher von einem 53-jäh­ri­gen Lok­füh­rer gelenkt wur­de, von der Loko­mo­ti­ve erfasst und zur Sei­te geschleu­dert. Der Mann wur­de mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des mit der Ret­tung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht. Die West­bahn­stre­cke war von 17:00 bis 17:38 Uhr für den gesam­ten Zug­ver­kehr gesperrt, so die Polizei.