Österr. Meisterschaften Badminton-Mayr Schwestern gewinnen vier Medaillen

Bei den Bad­min­ton- Staats­meis­ter­schaf­ten der Schü­ler­klas­sen in Kla­gen­furt war die Uni­on Ohls­dorf mit drei Spie­lern ver­tre­ten. Alex­an­der Puschl muss­te erst­mals in der U15 Klas­se antre­ten und hat­te beson­ders im Her­ren­ein­zel Aus­lo­sungs­pech. So traf er bereits in der zwei­ten Run­de auf den spä­te­ren Sie­ger Ziao Zhou aus Kärn­ten. Im Mix­dop­pel und Her­ren­dop­pel erreich­te er das Viertelfinale.

Für die Medail­len sorg­ten die Schwes­tern Leo­na und Livia Mayr. Leo­na schaff­te in der Alters­klas­se U13 mit ihrem Vor­arl­ber­ger Part­ner Moritz Vogl die Sil­ber­me­dail­le und im Damen­dop­pel mit der Ennse­rin Hele­ne Lin­nin­ger die Bron­ze­me­dail­le. Im Damen­ein­zel schei­ter­te sie im Vier­tel­fi­na­le an der spä­te­ren Sie­ge­rin. Im U11 Bewerb woll­te ihre klei­ne Schwes­ter Livia natür­lich nicht nach­ste­hen. Im Mix­dop­pel war zwar im Vier­tel­fi­na­le End­sta­ti­on aber dafür konn­te sie mit ihrer Part­ne­rin aus Neu­ho­fen Kathi Ertl im Damen­dop­pel Sil­ber holen. Im Damen­ein­zel­fi­na­le traf sie dann auf ihre Dop­pel­part­ne­rin Ertl, die sie aber lei­der nicht bezwin­gen konnte.

Im Hau­se Mayr wird dann wohl ordent­lich gefei­ert wor­den sein und die Uni­on Ohls­dorf ist stolz auf sei­ne drei Teilnehmer.