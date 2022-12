Soziallauf für Solidaritätsfonds der Don Bosco Schulen

Der Monat Dezem­ber steht an den Don Bosco Schu­len (DBS) Vöck­la­bruck ganz unter dem Mot­to „Lau­fen für den guten Zweck“.

Mit der Idee des schul­in­ter­nen „DBS Sozi­al­laufs“ wer­den von allen Schüler/innen im Rah­men des Sport­un­ter­richts frei­wil­lig Run­den im Turn­saal gelau­fen (1 Run­de = 20 Cent) und der erreich­te Gesamt­be­trag mit­hil­fe von Spon­so­ren (Eltern, Bekann­te, Lehrer/innen…) finanziert.

Der Erlös geht an den Leh­rer­so­li­da­ri­täts­fonds der DBS Vöck­la­bruck. Die­ser unter­stützt die Schüler/innen der DBS in finan­zi­el­len Not­si­tua­tio­nen und finan­ziert damit Schul­ver­an­stal­tun­gen oder Schul­bei­trä­ge. So kann schul­in­tern schnell und unbü­ro­kra­tisch auf finan­zi­el­le Eng­päs­se reagiert werden.

Eine schö­ne Weih­nachts­ak­ti­on, die zeigt, dass vie­le klei­ne Beträ­ge Gro­ßes bewir­ken können!