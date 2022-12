Traktorbrand stellte sich als Trafobrand heraus

Ein gemel­de­ter Trak­tor­brand in Neu­kir­chen an der Vöck­la stell­te sich als Tra­f­o­brand heraus.

“Am 30. Novem­ber 2022 wur­den wir gemein­sam mit der Feu­er­wehr Weg­lei­ten zu einem Trak­tor­brand nach Weg­lei­ten alar­miert. Am Ein­satz­ort ange­kom­men, stell­te sich her­aus, dass es sich nicht um einen Fahr­zeug­brand, son­dern um einen Tra­f­o­brand han­del­te. Eine defek­te Siche­rung hat­te einen Feu­er­schein erzeugt und Tei­le von Neu­kir­chen an der Vöck­la strom­los gemacht. Nach Abspra­che mit dem Ein­satz­lei­ter rück­ten wir wie­der ins Zeug­haus ein. Die rest­li­chen Arbei­ten erle­dig­te die Feu­er­wehr Weg­lei­ten gemein­sam mit der Ener­gie AG”, berich­tet die Feu­er­wehr Neu­kir­chen an der Vöckla.