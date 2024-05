Bei einem fei­er­li­chen Fest­akt in Anwe­sen­heit von Herrn Lan­des­haupt­mann Mag. Tho­mas Stel­zer und zahl­rei­cher inter­na­tio­na­ler wie natio­na­ler Pro­mi­nenz aus Kul­tur, Poli­tik und Wirt­schaft wur­de heu­te, Frei­tag das Niko­laus Har­non­court Zen­trum an der Anton Bruck­ner Pri­vat­uni­ver­si­tät in der Lan­des­mu­sik­schu­le St. Geor­gen im Atter­gau eröff­net. Im Rah­men des Fest­akts fand auch die Ver­nis­sa­ge der von Marie-The­res Arn­bom kura­tier­ten Aus­stel­lung „Niko­laus und Ali­ce Har­non­court: Musik ist eine Spra­che“ statt.

Gruß­wor­te von Lan­des­haupt­mann Mag. Tho­mas Stel­zer, Dr. Oth­mar Karas, ers­ter Vize­prä­si­dent des Euro­päi­schen Par­la­ments, Fried­rich Mayr-Meln­hof, Bür­ger­meis­ter von St. Geor­gen im Atter­gau, Mar­tin Rum­mel, Rek­tor der Bruck­ner Uni­ver­si­tät sowie Mag. Dr. Franz Har­non­court und eine Key­note von Phi­lo­soph Wolf­ram Eilen­ber­ger unter dem Titel „Was ist Arbeit? Die Bedeu­tung von Kunst und Kul­tur als Arbeit für die Gesell­schaft“ setz­ten beim Fest­akt inspi­rie­ren­de Akzen­te. Musi­ka­lisch umrahmt wur­de die­ser mit Wer­ken von Haydn und Bach, dar­ge­bo­ten vom Quer­flö­ten-Ensem­ble der Klas­se Eli­sa­beth Taver­naro der Lan­des­mu­sik­schu­le St. Geor­gen im Atter­gau sowie von Ulli Engel (Vio­la), Chris­toph Engel (Vio­lon­cel­lo) und Max Engel (Bary­ton). Die Fei­er­lich­kei­ten fan­den zum Start der 5. Har­non­court-Tage (von 3. – 5. Mai) statt.

Ein wei­te­rer Höhe­punkt im Rah­men der Eröff­nung war die Ver­nis­sa­ge der von Marie-The­res Arn­bom kura­tier­ten Aus­stel­lung „Niko­laus und Ali­ce Har­non­court: Musik ist eine Spra­che“. Dar­in por­trai­tiert sie den Lebens­weg des Ehe­paa­res Har­non­court, sowie die Pio­nier­rei­se ihrer Entdecker*innengemeinschaft und bie­tet Ein­bli­cke in Har­non­courts Arbeits­wei­se, sei­ne musi­ka­li­sche Ent­wick­lung sowie in das umfas­sen­de Archiv der Fami­lie Har­non­court. Die Aus­stel­lung ist von 3. Mai bis 15. Sep­tem­ber in der Lan­des­mu­sik­schu­le St. Geor­gen im Atter­gau zu sehen und macht dann von 21. Okto­ber bis 6. Dezem­ber 2024 an der Bruck­ner Uni­ver­si­tät in Linz Station.

Mit der Ein­rich­tung und Eröff­nung des Niko­laus Har­non­court Zen­trums ist es acht Jah­re nach Har­non­courts Tod gelun­gen, den künst­le­ri­schen Nach­lass des her­aus­ra­gen­den Musi­kers für das Bun­des­land Ober­ös­ter­reich in dem von der Bruck­ner Uni­ver­si­tät und des Lan­des Ober­ös­ter­reich gegrün­de­ten Zen­trum zu sichern und damit zu garan­tier­ten, dass das Leben und Werk Niko­laus Har­non­courts wei­ter wir­ken wird.

Als For­schungs­zen­trum für Inter­pre­ta­ti­ons­for­schung rich­tet sich das Ange­bot des Niko­laus Har­non­court Zen­trums an Musikwissenschaftler*innen, Musiker*innen, Stu­die­ren­de, Dirigent*innen und inter­es­sier­tes Publi­kum. Anhand von Har­non­courts reich­hal­ti­gen Ein­tra­gun­gen in sei­ne Diri­gier­par­ti­tu­ren und Orches­ter­stim­men sowie ergän­zen­den Mate­ria­li­en sei­nes Arbeits­le­bens wie Noti­zen, Quel­len­ma­te­ri­al, Sekun­där­li­te­ra­tur, Kri­ti­ken, Pro­gramm­hef­te, Fotos, Kor­re­spon­den­zen und nicht zuletzt audio-visu­el­ler Auf­nah­men, kön­nen Recher­chie­ren­de ein umfas­sen­des Bild von Har­non­courts Arbeits­wei­se erlan­gen. Das Mate­ri­al wird – soweit recht­lich mög­lich – aus­schließ­lich in digi­ta­ler Form auf einer eige­nen Web­site mit umfas­sen­der Daten­bank ab Herbst 2024 prä­sen­tiert. Für die Digi­ta­li­sie­rung und Lang­zeit­si­che­rung des Nach­las­ses konn­ten das Lan­des­ar­chiv Linz und die öster­rei­chi­sche Media­thek in Wien als insti­tu­tio­nel­le Koope­ra­ti­ons­part­ner gewon­nen werden.

Ein wei­te­res High­light des Eröff­nungs­wo­chen­en­des ist die ers­te Denk­werk­statt des Niko­laus Har­non­court Zen­trums in der Lan­des­mu­sik­schu­le St. Geor­gen am Sams­tag, 4. Mai ab 11:00 Uhr. Bei die­ser von Prof. Flo­ri­an Boesch kura­tier­ten Dis­kurs-Rei­he wer­den Per­sön­lich­kei­ten aus Kunst und Kul­tur, Wis­sen­schaft und Phi­lo­so­phie ein­ge­la­den, sich in kul­tur­phi­lo­so­phi­schen Podi­ums­dis­kus­sio­nen mit aktu­ell bren­nen­den gesell­schaft­li­chen wie phi­lo­so­phi­schen The­men aus­ein­an­der­zu­set­zen. Podi­ums­gäs­te der ers­ten Denk­werk­statt sind Phi­lo­soph Wolf­ram Eilen­ber­ger und Flo­ri­an Boesch, mode­riert wird die­se von Judith Hoff­mann. Der Ein­tritt ist frei.